Začněte se své pleti dotýkat, radí kosmetička hvězd. Udělá to zázraky

Setkat se Anastasii Achilleosovou není vůbec jednoduché. Tato hvězda mezi kosmetičkami má diář plný na rok dopředu. Že jste o ní nikdy neslyšeli? Není divu, její jméno i holistické masáže, které provádí, patří mezi dobře střežená tajemství slavných a bohatých. Adresu jejího salonu nehledejte, řekne vám ji pouze do telefonu, pokud vás přijme.

Anastasia nakonec souhlasila s rozhovorem v rámci kongresu P&G Vision House. Drobná brunetka s dokonale rozzářenou pletí a hustými vlasy exkluzivně pro OnaDnes.cz prozrazuje skutečné tajemství krásné pokožky a poradí vám, jak vypadat skvěle bez ohledu na věk.

Jak bychom se měli starat o pleť, aby byla opravdu krásná?

Osobně každému doporučuji, aby se svou pletí komunikoval pomocí dotyku. Většina lidí svou pokožku podle dotyku nezná. Jen aplikují krém několika letmými pohyby, nanesou make-up houbičkou a hotovo. Věnují se pokožce jen pár vteřin a prakticky s ní ani nepřijdou do styku.

Co je na tom špatně?

Naneste na pleť krém. To je v pořádku, zaplatili jste si za něj a on odvede svou práci, ale pod povrchem kůže se hromadí tekutiny, napětí, stres. Záda taky uvolníte a ulevíte jim masáží. S pletí to je naprosto stejné. I tvář a krk profitují z doteků.

Můžete to nějak rozvést?

Pod kůží na celém těle máme pojivovou tkáň, představte si tenkou vrstvu rosolovité hmoty, která se bez patřičné pozornosti napíná. Je stále těsnější, napjatější a tuhne. Ukládá v sobě veškeré informace, které se dějí podvědomě a ukládají se v paměti buněk. Postupem času se celý procesu tuhnutí zrychluje.

Je pravda, že ve stresu sama cítím, že mám tvář velmi napjatou.

Přesně tak. Vaše kůže si pamatuje, jak jste se cítila, co právě prožíváte. Pokud pojivovou tkáň nerozhýbete masáží, tvář vám postupně otéká, objeví se kruhy a otoky v oblasti očí, nedokáže se sama uvolnit. Váš výraz je najednou tvrdý, vypadáte ustaraně a starší.

S tím vším si dokážeme sami poradit díky masáži?

Ano! Efekt se dá přirovnat k měkkému světlu dopadajícímu na obličej. Podívejte se na Mariah Carey. Na jakémkoliv focení a natáčení vyžaduje měkké světlo, ve kterém okamžitě vypadá jemně. Jenže my žijeme v reálně světě a nemůžeme se pohybovat jen ve speciálně upraveném světle. Ovšem pokud uvolníte napětí v kůži, budete vypadat hned lépe. Váš výraz se změní, budete působit odpočatě a mladistvěji.

Jak často praktikujete masáž sama na sobě? Vypadáte totiž výborně.

Každý den. Nanáším na obličej odličovací přípravek a krém ve velkém množství, abych mohla důkladně promasírovat pokožku. Tato každodenní masáž by měla trvat minimálně dvě minuty. Během této doby jste schopni zapracovat krém do pleti a zároveň ji uvolnit.

Musím používat nějaký speciální přípravek?

Je úplně jedno, jestli aplikujete krém, sérum, olej, odličovací mléko, gel, cokoliv. Musíte především rozhýbat pojivovou tkáň a lymfu. Tak dojdete ke skutečné změně a získáte zářivou, svěží a mladistvě vypadají pokožku.

Mohu masírovat i mastnou pleť? Nebude se ještě více mastit?

Vůbec se toho nebojte. Dotýkejte se jí, i ona to potřebuje. Pokud se pleť mastí, neznamená to, že nepotřebuje péči a hydrataci. Co je v tomto případě tabu, je neustálé čistění. Znám lidi, co si pleť čistí třikrát denně nebo ji příliš exfoliují. To je špatně a celý problém se jen zhoršuje.

Anastasia Achilleosová kosmetička a ambasadorka zn. Olay

28. srpna oslaví 40. narozeniny

vdaná, matka dvou dětí

pochází z Kypru, žije a pracuje v Londýně

proslavila se holistickými ošetřeními tváře, na která dochází ty nejslavnější krásky

mezi její klienty patří mj. Gwyneth Paltrowová, Kate Mossová nebo Liberty Rossová

spolupracovala na kampaních Fendi, Miu Miu, Louis Vuitton, Sportmax a dalších značek

na její ošetření se musíte dlouho dopředu telefonicky objednat, až do telefonu se dozvíte místo, kam máte na kosmetiku přijít

Jak často bychom měli chodit do kosmetického salonu?

Doporučuji objednat se na ošetření jednou za čtyři až šest týdnů. Dobrá kosmetička totiž dá pleti mnohem více, než jste toho schopni sami doma. Najděte si někoho, pod jehož rukama se cítíte příjemně, kdo se o vaši pleť postará a řekne vám, co aktuálně potřebuje. Většina lidí ani netuší, jaký mají typ pleti. Najděte si kosmetičku, která opravdu umí udělat masáž obličeje, rozdíl uvidíte.

Jste velmi vyhledávaná mezi celebritami. Jaké problémy s vámi hvězdy řeší?

Nezáleží na tom, zda-li jste královna nebo uklízečka, všechny řešíme naprosto stejné věci.

V čem se liší ošetření ve vašem salonu od všech ostatních, že za vámi klienti létají z mnoha zemí?

Zajímám se intenzivně o stav pojivové tkáně, o kterém jsem již hovořila. To je to tajemství, to je to, na co se během hodiny a půl intenzivně zaměřuji a s čím komunikuji. Tkáň není jen ve tváři, informace si ukládáme po celém těle a zejména ženy jsou na to velmi citlivé a vnímavé. Nevěnuji se pouze tváři, ale celému tělu, masíruji obličej, ale i oblast břicha.

Dokážete z pleti vyčíst, koho máte před sebou?

Ano, kůže a celé tělo o vás vypovídá víc, než si myslíte. Ženy, které mají problémy s komunikací, nedokážou pořádně mluvit se svou rodinou a přáteli, to pocítíte na hrudníku. Je celý ztuhlý. Kolik žen má problémy s břichem? To souvisí se stresem a schopností se uklidnit a vyjasnit si, co se vlastně kolem mě děje. Pokud necítíte podporu svého okolí, svého partnera, nemáte v životě stabilitu, ať již emoční či finanční, začne vás bolet spodní část zad. Všechny tyto věci nás ovlivňují. Dnes již vědci vědí, že podvědomí ovlivňuje naše tělo a vzhled. Proto se svými klienty pracuji komplexně a to se odrazí i v jejich tváři. Nemůžete oddělit mysl a tělo. Učím své klienty, jak s tím vším pracovat, aby se to pozitivně odrazilo na jejich vzhledu. Všechno ostatní jsou jen věci navíc – krém, pára, přístroje.

Hvězdy, které vděčí za svou krásnou pleť právě Anastasii: Kate Mossová, Gwyneth Paltrowová, Liberty Rossová

Hodně lidí zajímá, jak se zbavit vrásek. Co byste jim poradila?

Vrásky se mají akceptovat, jsou součástí života a nikdy bychom se za mě neměli stydět. Někteří lidé se jich úzkostlivě zbavují všemi možnými prostředky, ale co chce většina z nás? Zdraví. Důležité je si tělo udržovat čisté zevnitř, jeho čistota postupuje nahoru až na povrch pleti. Lidé stále více chtějí rozzářit pokožku, aby byla zdravá a krásná. Jen si vezměte dvě slova – vrásky a rozzářená. První působí tak negativně, zatímco druhé maximálně pozitivně.

Dáte mi recept na rozzářenou pleť?

Nečekejte žádné velké zázraky, udělejte pro své tělo něco každý den. Vezměte si lžíci olivového oleje, vymačkejte citronovou šťávu a spolkněte to. Chutná to jako řecký salát a pročistí vaše tělo. Kupte si odšťavňovač a každé ráno si udělejte čerstvou šťávu z celeru, jablka, citronu a špenátu. Nejnovější technologie použité v krémech nemohou fungovat, pokud nemáte tělo čisté zevnitř.

Jak vás poslouchám, napadá mě otázka. Záleží vůbec na tom, co na pleť dáváme? Nestačí prostě jen zdravý životní styl?

Ne, záleží na obojím. Oba aspekty fungují jedině ruku v ruce, jako muž a žena. Jací jsme uvnitř se projevuje navenek a naopak. Potřebujeme ochranu před okolním prostředím, znečištěním, ve kterém všichni žijeme, před slunečními paprsky.

Máte svůj osobní oblíbený kosmetický přípravek?

Ne, neustále zkouším nové a nové produkty. Existuje jich pár, které najdete v mé koupelně vždy. Italská značka Ila Spa dělá skvělé oleje a koupelové soli, opravdu vidíte změnu. Také mám ráda značku Environ z Jižní Afriky. Na obličej momentálně používám Olay Total Effects, který obsahuje hodně vitamínu E. Místo make-upu používám CC krém od stejné značky, který výborně hydratuje a chrání pokožku před UV zářením.

Dokážete odhadnout, jaké budou trendy v budoucnu, kudy se kosmetický průmysl vydá?

Vidím, že se stále více lidí zajímá o wellness. Mluví se o něm naprosto všude včetně vážených vědeckých kongresů. Lidé se vrací k věcem, které prospívají celému tělu. Vždycky tu bude zájem o botox a radikální zásahy, ale stále více lidí se obrací k přirozenosti, k pozitivnímu přístupu ke svému tělu a životu obecně. Před 10 lety jsem přišla za lidmi z Olay a chtěla po nich, aby vytvořili pleťový olej. Dostala jsem zamítavou odpověď, ale pět let poté přišli oni za mnou, že chtějí přípravek na masáž obličeje. V Americe již uvedli na trh olej z řady Olay Regenerist. Vidíte, všechno se vrací k tomu, co jsem říkala na začátku – dotýkejte se pleti, pociťte ji pod prsty.