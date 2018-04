Anastacii během tancování popraskaly jizvy po mastektomii

Anastacia se v Británii účastní pořadu, který je obdobou StarDance. Kvůli zdravotním komplikacím musela vynechat taneční rozstřel. Lékaři jí totiž zakázali tančit, aby ještě víc nepopraskaly jizvy po operaci, které se roztáhly během intenzivního tréninku.

„Trénovali jsme a jizvy mi bohužel popraskaly. Popraskaly opravdu hodně a přesně v místech, kde mi byla provedena dvojnásobná mastektomie,“ svěřila se zpěvačka, která si myslela, že v soutěži vypadne.

Jelikož poslední dva páry netančily v rozstřelu, rozhodli o vypadnutí diváci. Ti místo zpěvačky poslali domů komika a moderátora Melvina Odooma a jeho taneční partnerku Janette Manrara.

„Je mi moc líto, že ze soutěže odchází Melvin a Janette. Byli tím nejkrásnějším párem. Bude mi moc chybět Melvinův elán a jeho krásný úsměv,“ sdělila zpěvačka krátce poté, co její kolegové vypadli.

Anastacia se v minulosti rozhodla, že věnuje honorář za účinkování v pořadu Strictly Come Dancing na charitu. Udělala to právě kvůli tomu, čím si v minulosti prošla. Rakovina prsu ji dostala na kolena dvakrát.

Už před účastí v soutěži měla obavy, jak bude její kůže na nezvyklý pohyb reagovat. Poté, co prodělala mastektomii, se rozhodla pro plastickou operaci prsou a nechala si vpravit implantáty. Kvůli operaci jí tehdy lékaři odebrali kus kůže ze zad. „Chci zjistit, co dokážu s horní částí těla, protože při mastektomii mi lékaři oddělili zádové svaly od kosti a spojili je vepředu. Bude to výzva a těším se, myslím, že to bude velkolepé,“ tvrdila před začátkem taneční soutěže.

Jizvy po mastektomii se vlivem pohybu při tanci rozšířily a popraskaly. „Ve dvaceti jsem měla perfektní tělo, ale nevážila jsem si toho a neustále jsem na sobě hledala nějaké mouchy. Teď po čtyřicítce mám milion jizev a nikdy jsem se necítila příjemněji. Připadám si ohromně sexy,“ dodala.