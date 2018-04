Anastacia: Léta jsem lhala o svém věku a byla jsem blázen do botoxu

„Zbláznila jsem se do botoxu po třicítce. Nechala jsem si ho aplikovat každé tři měsíce. Ale po rozvodu jsem pochopila, že s tím musím přestat,“ přiznala Anastacia pro Daily Mail.

Od roku 2010 botox nepoužívá a je ráda, že se jí vrátila mimika. „Ráda vidím, že se můj obličej hýbe. Dělala jsem to všechno příliš brzy a v moc velkém množství. Teď si ráda dělám culík. Když mám vlasy zčesané dozadu, cítím se mladá,“ dodala zpěvačka.

Žádné omlazovací procedury teď nepodstupuje, ale do budoucna je nevylučuje. Je teď ovšem mnohem rozumnější než ve třiceti. Tehdy ji ta číslovka děsila natolik, že se vydávala za dvaadvacetiletou. Její kariéra byla na začátku, takže se bála, že se kvůli věku ani nerozjede.

„Tehdy jsem šla do televizní show a tam vám muselo být maximálně 29 let. V Sony mě ani nenutili to dělat, ale vydržela jsem s tím několik let. Řekla jsem pravdu, když jsem přešla k jiné nahrávací společnosti. Cítila jsem se hrozně provinile,“ prozradila zpěvačka.

Anastacia v roce 2000. Tehdy tvrdila, že jí je o osm let méně než ve skutečnosti a chodila na botox.

Souviselo to i s jejím nízkým sebevědomím. „Celý život jsem nosila brýle. když jsem je sundala, měla jsem problém s tím, jak vypadá můj obličej. Připadalo mi, že mám oči malé jako korálky a opravdu velký nos,“ vzpomíná zpěvačka, které životní hodnoty převrátila až rakovina prsu.

Kvůli ní v roce 2013 podstoupila oboustrannou mastektomii, což ji definitivně zbavilo strachu a schvaluje tak rozhodnutí Angeliny Jolie, která stejný zákrok podstoupila z preventivních důvodů.

„Nenáviděla jsem to čekání po každé biopsii za posledních deset let, abych zjistila, jestli se mi nemoc vrátila. Nemohla bych tak žít. Teď ten strach zmizel. Nikdy se nebudu bát rakoviny prsu, protože nemám žádnou prsní tkáň, v níž by mohla růst. To je vše, co můžu udělat. Nemůžu si odstranit každou část těla, kde bych mohla dostat rakovinu. Nebojím se ničeho, co by se mi mohlo stát, protože pokud se to stane, tak to mělo tak být,“ míní Anastacia.