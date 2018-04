Čtenářský recept: Ananasová buchta

Doba přípravy: 30 min.

Množství: 15 kousků

Na těsto:

1 plechovka ananasu

1 hrnek cukru

2 hrnky mouky hladké

1 lžičky sody bicarbony

2 vejce

1/2 hrnku hrubě mletých ořechů

+ máslo na vymazání a kokos na vysypání plechu.

Na ozdobu:

1 pomazánkové máslo

1 zakysaná smetana nebo bílý jogurt

vanilkový cukr + cukr podle chuti

1/2 hrnku nahrubo mletých ořechů

čokoládová poleva

1. Ananas si nakrájíme na malé kousky a i se šťávou nalijeme do mísy na těsto.

Přidáme cukr, mouku se sodou, žloutky a ořechy, zamícháme a přidáme vodu podle hustoty těsta. Nemělo by to být ani příliš husté, ale ani řídké.

2. Ušleháme sníh a opatrně vmícháme do těsta. Vlijeme na vymazaný a vysypaný plech a pečeme v mírné troubě asi na 150°C. Zkoušíme špejlí až se těsto nelepí, je upečeno.

3. Na mírně vychladlou buchtu namažeme polevu, kterou si připravíme smícháním pomazánkového másla, zakysané smetany a cukru. Nakonec buchtu pocákáme čokoládou a posypeme ořechy. Dáme do lednice vychladit.