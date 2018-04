Po plastikách už nevypadám jako já, říká Amy Childsová

Amy si nechala do rtů několikrát vpravit výplně, aby je měla mohutnější a připadala si ženštěji. Už od mala měla totiž deprese z toho, že má rty příliš úzké. „Teď si říkám: Pane bože, vždyť já už si vůbec nejsem podobná,“ svěřila se Amy britskému serveru Daily Mail.

Když se po účinkování v jednom televizním pořadu dostala do hledáčku médií a psalo se o ní v novinách, mnoho firem jí nabízelo kosmetické procedury a plastické operace zadarmo. To ji natolik zaujalo, že se pak na plastikách stala naprosto závislou.

Některé procedury navíc měly jen dočasný efekt, takže třeba na kosmetice pak byla „pečená vařená“.

Rozhodla se i pro plastickou operaci prsou, ale po prvním zákroku nebyla spokojená a na operační sál šla znovu. „Když jsem měla za sebou první operaci, moje prsa dost klesla. Doktoři mi neřekli, že se to může stát. A to se mi nelíbilo. Takže jsem se okamžitě rozhodla pro další úpravu. Chtěla jsem je zvednout. Protože ono sice bylo skvělé, že mám větší prsa, ale kdo by je chtěl mít po plastice povislá,“ prozradila.

S každou další plastickou operací si připadala dokonalejší, ale pak se to zvrtlo a Amy to s plastikami přehnala. A kdyby se měla pro poslední plastiky rozhodnout znovu, nepodstoupila by je.

Nadšená není ani z toho, jak teď vypadají její rty. Myslela si, že výsledek bude přirozenější. Teď je na nervy z toho, že připomíná spíše hvězdu filmů pro dospělé. Proto se také nyní zapojila do kampaně, která upozorňuje na záludnosti plastických operací. „Lidé si teď asi říkají, že jsem blázen, když jsem nejdříve plastiky podporovala a teď se stavím proti nim. Ale to je mi jedno,“ dodala.