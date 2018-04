Amore mio! Aneb lásky jedné plavovlásky

Jeho kolegyní byla stejně stará Klára. Klára byla vdaná za Hynka.

Tak! Karty jsou rozdány, hrdinové uvedeni na scénu. Drama může začít.

Drama začalo ve Florencii. Právě sem totiž jela Klára se svým manželem na prodloužený víkend. Florencie jim učarovala. Brzy se vydali do Říma, pak do Benátek a pak jeli do Milána. Taky si na zeď obýváku pověsili mapu Sicílie a chodili zásadně do pizzerie.

A pak jednou Tonda do práce přinesl vlastnoručně připravené tiramisu. Všichni z cestovky se nechali slyšet, že tak fantastický moučník ještě nejedli. Pak se Tonda přihlásil na kurz italštiny. A pak se už nedalo utajit, že se Tonda do Kláry zamiloval.

HLASOVÁNÍ Který příběh Itala v Čechách se vám nejvíc líbí? Hlasujte od 2. do 6. července 2012.

Teď je asi nutné zdůraznit, že Klára byla ( a je ) takový ten typ něžné blondýnky, po které šílí muži ve všech koutech zeměkoule. Kulaté, modré oči, slovanské tvářičky a postavička ham ham...Klára taky byla ( a je ) taková ta nesmírně křehká ženuška, kterou má každý muž touhu ochraňovat.

Pak měla Klára narozeniny. Tonda obstaral catering. Nabízel olivy, sýr,parmskou šunku, caprese a tonno vitello. Pilo se Cinzano.

Klára byla šťastná. Koketovala se všemi.

Tonda se trochu trápil.A dorazilo ho, když mu jeho maminka prozradila, že muž, který ho vychovával, není jeho biologickým otcem.

Tonda se po dvaceti sedmi letech dozvěděl, že jeho pravým otcem je pan Alberto Massi ,majitel dvou hotelů a prosperujícího vinařství v italském Grossetu. Tondova maminka se s ním seznámila, když studovala v Praze ekonomickou fakultu, brigádně o víkendech obsluhovala v kabaretu U Fleků. Právě sem tehdy přišla skupina italských turistů.

Albert se zdál Tondově mamince vtipný a šarmantní, ona se mu zdála překrásná. Týden , co spolu v Praze prožili ,byl doslova nezapomenutelný!

Alberto si chtěl těhotnou Češku vzít, ale maminka se nechtěla odstěhovat z Čech. Nejdřív si psali a telefonovali, snažili se vztah udržet na dálku, ale pak láska vyhasla. Alberto na Tondu ale pořád poctivě posílal peníze.

Tonda teprve teď pochopil, proč , když se někdy v dětství vztekal, jeho otec ponuře říkal: "To jsou ty jeho ohniví předci!"

A proč to maminka řekla svému synovi až teď? Protože Albetro Massi se objevil v Praze a moc stál poznat svého jediného syna, který se jednou stane jeho dědicem.

Tenhle příběh nemá happy end v pravém slova smyslu, nicméně pro všechny zúčastněné skončil krásně.

Hynek má s Klárou rozkošného chlapečka a jezdí do Itálie do Grosseta, kde jim Tondův otec pronajal moc hezký letní domeček.

A Tonda?

Tondovi se hodí všechno, co se díky Klářině italské posedlosti naučil. Nejen proto, že se jednou stane velkopodnikatelem, ale protože je konečně šťastně zamilovaný. Jeho vyvolená je blondýnka jako Klára, stejně jako Klára miluje Itálii a mnohem lépe než Klára mluví italsky. Jmenuje se Bianca a narodila se v Neapoli.

A co si z tohoto vyprávění můžeme odnést?

Že mít dobrý původ,

není k lásce důvod!

A že si nikdy ničím a nikým nemůžeme být jistí!