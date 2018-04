Amišové mají recept proti obezitě

Dvě třetiny dospělých Američanů trpí nadváhou, téměř třetina (31 procent) z nich spadá do kategorie obézních.

Obezita, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) pokládá za globální ohrožení, neboť jejím důsledkem mohou být kardiovaskulární choroby, cukrovka i jiné nemoci, v USA výrazně zasahuje i mladou populaci.

Tým amerických vědců, který studoval amišskou komunitu v kanadském Ontariu a své výsledky uveřejnil v lednovém vydání časopisu Medicine and Science, zjistil, že u této sledované skupiny 98 dospělých amišů ve věku 18-75 let je míra obezity u mužů nulová a u žen činí devět procent.

Vycházeli přitom z klasického indexu tělesné hmotnosti (BMI), který vyhodnocuje poměr výšky a váhy jednotlivce (hmotnost v kilogramech dělená druhou mocninou výšky v metrech). Je-li BMI nad 30, je osoba považována za obézní.

Index BMI si

spočítejte ZDE

Přitom amišové se nijak neomezují ve spotřebě takových jídel, která lékaři doporučují zredukovat, a to včetně rafinovaného cukru, tučného masa, sladkostí a podobně. Na jejich stole však nikdy nechybí čerstvá zelenina či ovoce, většinou vypěstované na vlastní farmě.

Jak uvedl profesor sportovní medicíny a vedoucí týmu David Bassett, amiští muži denně ušli v průměru 18 000, ženy 14 000 kroků, což je vysoko nad celoamerickým průměrem (podle jedné starší studie univerzity v kalifornském Berkeley prý průměrný Američan ujde za rok jen 120 kilometrů, tedy pouhých 2,2 kilometru týdně, čili zhruba 300 metrů denně).

I obraz pracovního týdne amišů je podstatně jiný než u převažující americké většiny, kde se stále více projevuje sedavý způsob zaměstnání.

Amiští muži v průměru trávili deset hodin týdně fyzicky náročnou činností (kopání, rytí, házení balíků slámy), ženy 3,5 hodiny. Kromě toho muži se 43 hodin týdně zabývali mírně náročnou prací, ženy zhruba 39 hodin (práce na zahradě, krmení dobytka, ruční praní prádla).

Zároveň profesor Bassett zjistil, že ty amišské komunity, které upustily od tradiční práce v zemědělství a zabývají se méně fyzicky namáhavou aktivitou (například zpracováním dřeva a řemeslnou výrobou), vykazují vyšší úroveň obezity.

Jak uvedl list Los Angeles Times, například amišové v ohijském okrese Holmes trpí nadváhou podobně jako většinové obyvatelstvo USA.

"Je to trochu směšné, jezdíme do práce, tam většinou sedíme, pak jedeme do fitcentra, abychom cvičili. A doma zas sedíme hodiny u televize nebo před počítačem. Usilovně se snažíme odstranit fyzickou činnost z denního života a zároveň se s podobným úsilím pokoušíme k ní vrátit. Amišové to zvládají lépe," konstatoval Bassett.

Nicméně amišové představují v celoamerické společnosti extrém a nedá se předpokládat, že by ostatní Američané následovali jejich příkladu a tvrdě pracovali v zemědělství, orali s koňmi, odmítali elektřinu či automobil, zkrátka žili v podmínkách někdy z období poloviny 19. století...

"Čas se nedá vrátit, ale příklad amišů ukazuje význam fyzické aktivity při předcházení obezity," poznamenal Michael Goran, profesor z Kalifornské univerzity, v deníku Los Angeles Times.

"Stěží můžeme kopírovat životní styl amišů, ale můžeme spoluvytvářet prostředí, aby lidé byli spontánně aktivnější. Vždyť často na našich předměstích nejsou ani chodníky," uvedla Judith Sternová z Amerického sdružení pro obezitu.

Před časem zveřejnil deník Boston Globe, že USA ročně věnují na výstavbu silniční infrastruktury 25 miliard dolarů, ale z toho jen jedno procento jde na zařízení pro chodce...