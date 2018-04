Američtí domácí mazlíčci tloustnou

Veterinární lékařka Karyl Ropková z kliniky pro psy a kočky v Michiganu, která se zabývá dietním poradenstvím pro majitele domácích mazlíčků, za příčinu tohoto problému považuje přílišnou lásku. "Myslím, že naše péče o zvířata je podobná chování rodičů k dětem," říká Ropková. "Lidé milují svá zvířata a dávají jim skutečně kvalitní stravu, ale většinou je krmí až příliš vydatně."

Protože zvířata žijí v zajetí, dostává se jim jen málo pohybu, ke kterému je jejich tělo uzpůsobeno. Když zvíře nemůže spalovat energii, nadbytečné kalorie se mění v tuk a z kdysi štíhlého chrta nebo kočky se stává tuková koule obalená kožichem.

Podobně jako u lidí znamenají kila navíc i pro zvířata větší zatížení pohybové soustavy, zvýšené svalové napětí, srdeční problémy a choroby různých orgánů.

"Každé zvíře je jiné, stejně jako každý člověk je jiný. Někteří lidé mohou sníst každý večer jídlo o čtyřech chodech a nepřiberou, jiní jedí pouze salát, a přesto si musejí dělat starosti se svou váhou," vysvětluje Ropková. "Další věc je to, že majitelé nepřiměřeně krmí své mazlíčky; používají naběračku namísto kuchyňské odměrky nebo naplní misku, dokud nevypadá tak akorát. Zvíře tak obvykle dostane mnohem více jídla, než by dostat mělo."

Dalším nepřítelem, kterého nemůžete porazit, ani se mu vyhnout, je věk. Steve Duno, odborník na chování zvířat, si všiml, že jeho rotvajler Louie přibral za šest měsíců přes tři kila. Metabolismus deset let starého psa se totiž zpomalil, zatímco jeho strava zůstala nezměněna. Řešení bylo podle Duna jednoduché: více pohybu a méně jídla. "Majitel si musí být vědom svého podílu na problému. Kočky ani psi lednici neotvírají," říká Duno.

A jak můžeme pomoci zvířatům, ze kterých se stali tlouštíci? "Jako u lidí, i v tomto případě působí správný pohyb a strava," tvrdí Ropková. Nenechte však svá zvířátka hladovět, může to přinést vážné zdravotní problémy, varuje lékařka. Množství stravy snižujte postupně - pokud je vaše kočka nebo pes zvyklá dostávat jídlo třikrát denně, dodržujte to, ale dávejte mu méně. Nikdy ovšem nezvykejte svého psa nebo kočku na to, že dostávají jídlo z vašeho talíře nebo z ruky, jinak se nezbaví návyku na nezdravou lidskou stravu.

Stejně důležité, i když mnohem těžší, je snížit příjem kalorických pamlsků. Namísto celé sušenky dejte vašemu mazlíčkovi raději jen kousek. Zvířeti prý ani tak nezáleží na tom, kolik dostane, jako na tom, že vůbec něco dostane. Nekrmte svého psa čokoládou, ta může údajně kromě tloustnutí způsobit epilepsii nebo jiné vážné potíže.

V ideálním případě by zvířata od svých majitelů neměla dostávat vůbec žádné sladkosti. Ropková ale nedoporučuje jejich náhlé zřeknutí se. "My majitelé to prostě nezvládneme. Někdy je těžší odepřít něco našim miláčkům, než odepřít něco sobě."

Lékařka také radí číst pozorně nápisy na obalech krmiva pro psy a kočky. V současné době neexistují žádná pravidla o tom, co přesně má krmivo pro zvířata obsahovat, a tak se některé produkty, pokud jde o obsah kalorií, mohou navzájem lišit. Výrobci krmiva tuto situaci vůbec neusnadňují, protože nápisy na obalech jsou často zavádějící.

Na závěr lékařka majitelům radí, aby to s hubnutím svých miláčků nepřeháněli. Baculatá kočka nebo mírně obtloustlý pes není nic hrozného, pokud jejich váha zůstane po léta stabilní. "Často lidem říkám, že je lepší mít sice trochu tlustého, ale zdravého mazlíčka," dodává Ropková.