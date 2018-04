Americký pár se na internetu ptá: Máme potratit, či nikoli?

Pete a Alisha si vytvořili stránku pro veřejné internetové hlasování, na němž lidé mohou rozhodovat o tom, zda těhotenství přeruší, či dítě donosí.Na webu Birthornot.com Arnoldovi vysvětlují, že sami nevědí, jestli mají být rodiči, či nikoli.Aby rozhodování lidem "usnadnili", nahráli na web manželé Arnoldovi dokonce i ultrazvuk vyvíjejícího se dítěte. A protože i to jim ještě přijde jako slabá káva, uvedli navíc, že dítě je plně zdravé, je to chlapec a oni mu říkají Wiggles.Alisha je v sedmnáctém týdnu těhotenství, rozhodovat se prý bude do 7. prosince. Pak zbývají už jen dva dny na zákonem povolený potrat. V pátek 19. listopadu je hlasování zatím 79,16 % (47 292 hlasů) pro donošení dítěte. Pro potrat se vyjádřilo 20,84 % (12 447 hlasů).