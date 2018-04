Šťavnatý burger a čokoládové brownies. Ochutnejte pravou Ameriku

Už třetí ročník gastronomického festivalu Taste of America (probíhá do 11. srpna v patnácti českých restauracích) si vzal za cíl představit českému strávníkovi tradiční americkou kuchyni v její autentické podobě, která má od nechvalně známých fastfoodů hodně daleko.

Hlavní roli při přípravě steaků či burgerů totiž hraje maso ve vysoké kvalitě. Takovéto maso si pak zaslouží už jen lehce dochutit, protože má samo o sobě skvělou chuť. "Burger není karbanátek, a proto se do něj nepřidává vajíčko, mouka nebo strouhanka. Jako pojivo používejte živočišný tuk, jehož poměr tvoří 20 % z celkové hmotnosti masa," říká Jiří Roith, majitel restaurace Nad Jezerem, která si pro festival připravila klasické americké menu za zvýhodněnou cenu.

A neméně záleží také na housce. "Pokud chcete, aby houska zůstala křupavá a nerozmáčela se, zapomeňte na to, že si ji koupíte v samoobsluze. Upečte si hamburgerové bulky sami a experimentujte, i my jsme jejich chuť ladili léta," dodává Petr Chaloupka, majitel a šéfkuchař restaurace Peter´s Burger Pub.

Housky na hamburger

Na 20 miniburgerů + 4 velké

750 g hladké mouky

16 g soli

30 g cukru

32 g droždí

334 ml plnotučného mléka

76 g másla

100 ml teplé vody

2 vejce

1. Smícháme suché ingredience - mouku, cukr a droždí. Smícháme mléko, rozpuštěné máslo a teplou vodu (35°C). Tekutinu postupně přiléváme do směsi z mouky. Nakonec přidáme vejce a sůl.

2. Vypracujeme v hladké a pružné těsto, které přikryjeme utěrkou a necháme 30 minut odpočinout v pokojové teplotě.

Jak se festivalu zúčastnit? Navštivte stránky akce www.tasteofamerica.cz, vyhlédněte si restauraci a její festivalové tříchodové menu a zarezervujte si ho. Platí se až v konkrétním podniku.

3. Z těsta vytvoříme 120gramové (velký burger) a 30gramové (mini burger) porce a vyválíme z nich jednotlivé bochánky.

4. Bochánky poklademe na plech s pečicím papírem s dostatečnými odstupy a necháme nakynout při pokojové teplotě.

5. Po nakynutí můžeme bochánky nechat čisté, nebo je lehce navlhčit vodou a posypat sezamovým semínkem.

6. Dáme do trouby předehřáté na 180°C a necháme péct dozlatova přibližně 20 - 25 minut.

Základní hamburger

Na 20 miniburgerů + 4 velké

1 300 g hovězího hanger steaku

260 g hřbetního sádla

5 stroužků česneku

25 ml dijonské hořčice

sůl, pepř

1. Hovězí maso a hřbetní sádlo umeleme na středním nástavci. Hovězí maso by mělo obsahovat okolo 20 % tuku.

2. Umleté maso smícháme s rozetřeným česnekem, dijonskou hořčicí a směs dochutíme solí a pepřem.

3. Z masa vytvarujeme pomocí kulatého vykrajovače 4 hamburgery o hmotnosti 180 g a 20 hamburgerů o hmotnosti 50 g.

4. Takto připravené hamburgery můžeme grilovat na plochém grilu nebo na pánvičce.

(Co do burgeru dáte, je jen a jen na vás. Při vrstvení zeleniny, sýra či slaniny by ale maso mělo vždy přijít dolů. Další ingredience pak vrstvěte tak, aby se burger během jídla dobře držel a nerozjížděl v rukách.)

Brownies podle šéfkuchaře Peter´s Burger Pub

200 g kvalitní čokolády (60% - 70%)

200 g másla

4 vejce

200 g cukru

100 g hladké mouky

100 g ořechů

1. Ve vodní lázni rozpustíme máslo s čokoládou.

2. Troubu předehřejeme na 200°C, vymažeme zapékací mísu máslem a vysypeme moukou.

3. V mixeru vyšleháme vejce s cukrem do pěny.

4. Do vyšlehaných vajec přidáme rozpuštěné máslo s čokoládou, mouku, nasekané ořechy a všechno pomalu ručně zamícháme.

5. Hotové těsto nalijeme do vymazané formy a pečeme 15 - 20 minut.