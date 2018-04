Americké brusinky na cestě kolem světa, ochutnejte

Indické kuřecí karí se sušenými brusinkami

Indické kuřecí kari s brusinkami

Množství: pro 4 osoby

Doba přípravy: 45 minut

2 stroužky česneku

1 kousek zázvoru velikosti vlašského ořechu

1 cibule

4 kuřecí prsní řízky (asi po 120 g)

1 polévková lžíce přepuštěného másla

½ čajové lžičky kurkumy

1 čajová lžička kayenského pepře

2 čajové lžičky mletého koriandru

½ čajové lžičky směsi Tikka Masala

300 g Basmati rýže

400 g plnotučného jogurtu (3,5 % tuku)

50 g vlašských jader

100 g celých sušených brusinek

½ svazku koriandru

1. Česnek, zázvor a cibuli oloupáme. Cibuli nakrájíme na drobné kostičky. Jemně nasekáme česnek a zázvor. Omyjeme kuřecí prsní řízky, osušíme je a nakrájíme je na kousky velikosti sousta.

2. Na velké pánvi rozehřejeme přepuštěné máslo. Opečeme na něm kuřecí prsa ze všech stran dozlatova. Vyjmeme je a odložíme na stranu. Do výpeku vložíme cibuli, česnek a zázvor a zpěníme je. Přidáme a zpěníme také kurkumu, kayenský pepř, koriandr a směs Tikka Masala. Přidáme kuřecí prsa a podlijeme 100 ml vody. Přivedeme k varu a necháme mírně vařit asi 1 až 2 minuty. Odstavíme z plotny a vmícháme jogurt (již se nesmí vařit, jinak by se jogurt srazil).

3. Rýži Basmati uvaříme podle návodu na obalu. Mezitím si nahrubo nasekáme vlašské ořechy. Nasekané ořechy a brusinky přidáme do karí a necháme 3 až 4 minuty táhnout. Mezitím omyjeme koriandr, osušíme jej a zdrhneme listy ze stonku. Karí podáváme s rýží a posypané koriandrem.

Jehněčí tažin s kuskusem a brusinkami

Jehněčí tažin

Množství: pro 4 osoby

Doba přípravy: 80 minut

1 větší jemná cibule

2 stroužky česneku

1 polévková lžíce přepuštěného másla

1000 g jehněčího guláše z plece

2 polévkové lžíce rajského protlaku

1 celá skořice

1 čajová lžička pálivé práškové papriky

½ čajové lžičky římského kmínu (kumín)

200 ml masového vývaru

200 ml brusinkového džusu

50 g vlašských jader

70 g celých sušených brusinek

1 svazek petržele

250 g kuskusu

2 polévkové lžíce olivového oleje

½ čajové lžičky kurkumy

500 ml zeleninového vývaru (instantního)

100 g mraženého hrášku

1. Oloupeme česnek a cibuli. Cibuli nakrájíme nahrubo a česnek najemno. Ve větší pánvi nebo v pekáči rozehřejeme přepuštěné máslo. Opečeme jehněčí maso zprudka ze všech stran. Přidáme cibuli, česnek, rajský protlak, jednu celou skořici, práškovou papriku a římský kmín a krátce orestujeme. Podlijeme masovým vývarem a brusinkovým džusem.

2. Přendáme do tažinu a v předehřáté troubě dusíme cca 1 hodinu (elektrická trouba: 200 °C, horkovzdušná trouba: 175 °C, plynová trouba: stupeň 3). Pokud nemáme speciální nádobu na tažin, můžeme použít pekáč nebo pánev s pokličkou.

3. Mezitím si nahrubo nasekáme vlašské ořechy. Petrželku omyjeme a osušíme. Ponecháme si několik lístků na ozdobení, otrháme je ze stonků a najemno nasekáme. Necháme rozmrznout hrášek. Třicet minut před koncem doby přípravy pokapeme kuskus olivovým olejem a nakypříme vidličkou. Do kuskusu přidáme ½ čajové lžičky kurkumy a přelijeme vroucím zeleninovým vývarem. Vmícháme hrášek a necháme 10 minut nasáknout. Občas nakypříme vidličkou.

4. K jehněčímu přidáme vlašské ořechy a brusinky. Přidáme a vmícháme petrželku. Jehněčí tažin podáváme společně s kuskusem. Ozdobíme zbylou petrželkou.

Sýrové fondue s domácí brusinkovou bagetou

Sýrové fondue s brusinkovou bagetou

Množství: pro 4 osoby

Doba přípravy: 90 minut

Na bagetu:

150 ml mléka

½ kostky droždí (20 g)

½ čajové lžičky cukru

250 g mouky

sůl

1-2 polévkové lžíce oleje

100 g sušených brusinek

Na fondue:

300 g malých šalotek

100 ml červeného vinného octa

200 ml vody

100 ml brusinkového džusu

2 polévkové lžíce medu

½ čajové lžičky soli

1 čajová lžička hořčičných semínek

3 kuličky pepře

100 g čerstvých brusinek

500 g sýru Gruyére

500 g sýru Appenzeller

2 stroužky česneku

400 ml suchého bílého vína

2-3 polévkové lžíce škrobu

20 ml vermutu

pár kapek citronové šťávy

čerstvě nastrouhaný muškátový oříšek

pepř

uzavíratelná sklenička (s obsahem asi 650 ml)

300 g švýcarského masového nářezu

300 g žampionů

1 sklenice kyselých okurek

1. Ohřejeme mléko. Rozpustíme v něm droždí a cukr. Do mísy dáme mouku, čajovou lžičku soli a olej a zpracujeme na hladké těsto pomocí ručního hnětače s háky. Přikryjeme a necháme odpočívat na teplém místě 30 minut.

2. Mezitím oloupáme šalotky. V hrnci svaříme ocet, vodu, brusinkový džus, 1/2 čajové lžičky soli, med, hořčičná semínka a kuličky pepře. Přidáme 250 g šalotky a čerstvé brusinky. Přivedeme k varu a necháme mírně vařit asi 10 minut. Plníme do připravených sklenic o obsahu asi 650 ml a ihned uzavřeme.

3. Sušené brusinky nasekáme nahrubo a přidáme do kynutého těsta. Vše ještě jednou prohněteme a vytvoříme bagety, které několikrát šikmo nařízneme. Bagety položíme na plech vyložený pečicím papírem a pečeme v předehřáté troubě (elektrická trouba: 200 °C, horkovzdušná trouba: 175 °C, plynová trouba: stupeň 3) asi 20 minut.

4. Očistíme žampiony. Nastrouháme sýr. Oloupeme a jemně nasekáme česnek. V dostatečně velkém hrnci svaříme víno, zbytek šalotek a česnek a necháme 5 minut lehce vařit. Přecedíme přes jemné síto do rendlíku na fondue (caquelon). Svařte a po částech za stálého míchání přidáváme sýr. Škrob rozmícháme v troše vody dohladka. Dochutíme vermutem, citronovou šťávou, muškátovým oříškem a pepřem.

5. Bagetu nakrájíme na kostičky a namáčíme do sýrového fondue. Společně podáváme naložené cibulky a brusinky, žampiony, masový nářez a okurky.

Taštičky empanadas s náplní z mletého masa a brusinek

Taštičky empanadas s mletým masem

Množství: cca 12 kousků

Doba přípravy: 90 minut

125 ml a 1 polévková lžíce mléka

325 g mouky

1½ čajové lžičky prášku do pečiva

sůl

125 g másla

1 cibule

1 stroužek česneku

2 polévková lžíce olivového oleje

200 g míchaného mletého masa

1 polévková lžíce sladké papriky

1 čajová lžička římského kmínu (kumínu)

½ čajové lžičky kayenského pepře

50 g nasekaných sušených brusinek

3-4 snítky petržele

1 žloutek

1. Ohřejeme mléko. Smícháme mouku s práškem do pečiva. Mouku, 1/2 čajové lžičky soli a rozdrobené máslo zpracujeme na hladké těsto pomocí ručního hnětače s háky. Při hnětení postupně přidáváme mléko. Zabalíme těsto do fólie a necháme 30 minut stát v chladu.

2. Mezitím si oloupeme česnek a cibuli. Cibuli nakrájíme na drobné kostičky. Česnek nasekáme najemno. Na pánvi rozehřejeme olej a rozdrobené mleté maso na něm opečeme. Přidáme a zpěníme cibuli a česnek. Osolíme, přidáme papriku a římský kmín a kayenský pepř. Vmícháme brusinky a necháme vychladnout.

3. Petržel omyjeme, osušíme, lístky otrháme ze stonků a najemno nasekáme. Petrželku přimícháme do mletého masa. Na pomoučněné pracovní ploše rozválíme těsto dotenka a vykrojíme 12 koleček (o průměru asi 10 cm). Smícháme žloutek a 1 polévkovou lžíci mléka.

4. Na každé vykrojené kolečko těsta položíme vrchovatou polévkovou lžíci mletého masa. Okraje potřeme vaječným mlékem, těsto přeložíme a okraje přitlačíme vidličkou. Taštičky z těsta potřeme zbývajícím žloutkovým mlékem a položíme na plech vyložený pečicím papírem.

5. Pečeme dozlatova v předehřáté troubě (elektrická trouba: 175 °C, horkovzdušná trouba: 150 °C, plynová trouba: stupeň 2) asi 35 minut. Empanadas můžeme podávat studené i teplé.