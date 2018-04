Američané objevili uzdravující plomby

Materiál lze použít při ošetřování děravých zubů dětí s výztuhami v ústech, které obtížně udržují zuby čisté a beze zbytků jídla."Připravujeme zvláštní materiál, jenž by se dal použít jako ortodontické lepidlo. Jeden z problémů s použitím ortodontik v ústech dítěte spočívá v tom, že tam, kde jsou připevněné výztuhami k zubům, může kolem tohoto zubu dojít k ubývání minerálů. Použití tohoto adhezního materiálu, jenž má schopnost znovu zajistit zubům minerály nebo alespoň zabránit jejich ubývání, má zřetelný význam," říká Joe Antonucci.Vědci se domnívají, že polymer bude možné použít v zubních plombách na ochranu před tvořením druhotných děr a k práci s kořenovými kanálky. Antonucci říká, že navzdory důležitosti AFV při práci s malými dírkami nebude již mít takový význam při odstraňování větších kazů. "Nepovažujeme to za permanentní plombu. Pokud bychom to použili jako vložku nebo spodek, přiložili bychom na to řádnou plombu."