Američané možná budou jíst maso z klonovaných zvířat

Po schválení zprávy se bude ve Spojených státech moci konzumentům prodávat maso z klonovaných krav, prasat a koz. Ovce, ačkoli byly prvními naklonovanými savci, na seznamu bezpečných potravin zatím nejsou.

Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) tvrdí, že není ani nutné maso z "okopírovaných" zvířat zvlášť označovat. S konečným rozhodnutím o označování produktů bude úřad čekat na reakce spotřebitelů. Ti mají na ovlivnění FDA 90 dní.

Proti konzumaci klonovaných zvířat a proti klonování obecně vystupuje v USA řada spotřebitelských a náboženských organizací. Většina z nich vědce obviňuje, že jejich výsledky jsou neprůkazné.

Současné průzkumy ukázaly, že více než polovina amerických konzumentů by produkty z klonovaného dobytka raději nekupovala. A to i přesto, že pro to obvykle nemají pádný argument.

O tom, jestli se v USA maso a mléko z klonů uchytí, rozhodne trh. Pomocí klonování mohou vzniknout vysoce kvalitní potraviny. Někteří odborníci ovšem pochybují o tom, že se drahé technologie potřebné ke klonování vyplatí.

Podle FDA může schválení klonových produktů oživit americkou ekonomiku. Doporučuje například zemědělcům, kteří kvůli zákazu nemohou pěstovat geneticky modifikované plodiny, aby přešli na chov klonovaných zvířat. Klonů dobytka je v USA zatím jen kolem 150 kusů.