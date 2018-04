Američané budou dárky shánět on-line

K radosti onlinových prodejců, kteří utrpěli jednu ránu za druhou v posledních letech, se očekává letos také zvýšení "elektronického" nakupování asi o jedenáct procent. Analytici však vzestup přičítají spíše nechuti lidí cestovat a nikoli oživenému nadšení pro internetové obchody.Utrácení však bude mít jiný důvod. Zčásti půjde o kompenzaci za měsíce strachu a zčásti se lidé zaměří na nákupy dárků, které odrážejí touhu po pohodlí a bezpečí domova. "Do určité míry bude utrácení vedeno i pocitem kolektivní zodpovědnosti vůči zemi," míní Stephanie Shernová z poradenské společnosti Kurt Salmon Associates v narážce na ekonomický útlum, který postihuje Spojené státy od konce loňského roku.Dále - letošní utrácení nebude bezhlavé, ostentativní, horečnaté a bezmyšlenkovité jako v minulosti. Více je povede, jak tvrdí Brenda Jorgensenová, myšlenka na osoby, které dárky dostanou."Lidé jsou citovější. Už nejde o cestování do dálek a nakupování kožichů. Spíše půjde o to sejít se s rodinou a přáteli kolem vánočního stromečku," shrnuje předvánoční náladu Christopher Radko.Vysvětlení je podle psychologů nasnadě. Když utrpíte tak zničující ztráty v mžiku oka, jaké připravila sebevražedná komanda teroristů 11.září, ceníte si víc toho, co máte. "Po (teroristických útocích) je to jako po prožitém infarktu. Slunce svítí jasněji, růže voní pronikavěji. Myslím si, že lidé si budou letos Vánoc vážit víc," přizvukuje Jim Heater, někdejší prezident Národní asociace vánočních stromečků.Jiné budou také tradiční vánoční party. Ne, že bych jich bylo méně než loni, ale pořadatelé ztlumí případné výstřednosti a okázalost.Pošta vybízí k dřívějšímu rozesílání přání a balíků, protože časy jsou "nejisté," vysvětluje mluvčí americké pošty Mark Saunders, aniž zmínil antrax rozesílaný v dopisních obálkách."Nejdůležitější věcí je zpáteční adresa na všem," dodává s tím, že zpáteční adresu musejí mít i dopisy zasílané Ježíškovi na adresu "Santa Claus, Severní pól". "A nedávejte do nich cukroví nebo koláčky, aby se nevyboulovaly," upozorňuje mluvčí.