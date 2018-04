Ambrozie z Verchlábe

NA 6 PORCÍ

Příprava: 10 minut + 45 minut vaření + 1 hodina pečení

* 1 kg vepřové kotlety bez kosti, vcelku

* 1,2 kg brambor

* 7 stroužků česneku

* 1 muškátový oříšek

* 1 lžičku tymiánu

* 4 bobkové listy

* 2 lžíce sádla

* sůl

1. Do hrnce vlijte litr vody, vložte do něj maso a bobkové listy. Vařte tři čtvrtě hodiny. Troubu předehřejte na 170, horkovzdušnou na 150 C.

2. Pekáček, nejlépe kameninový, vytřete stroužkem česneku. Brambory oloupejte a nakrájejte na tenké plátky. Ty pak rozložte do pekáčku ve třech vrstvách; každou posypte směsí rozdrceného česneku, nastrouhaného muškátového oříšku a tymiánu. Osolte a zalijte brambory asi do poloviny vývarem z masa. Nakonec přidejte sádlo.

3. Vložte do předehřáté trouby; asi po půl hodině položte na brambory plátky masa. Pečte, dokud brambory nevsáknou všechen vývar; trvá to asi hodinu. Podávejte nejlépe s dušeným pórkem.