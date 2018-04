Amatérští běžci si poprvé zkusili maraton. V šumavských kopcích

Na společném soustředění na Šumavě si každý z nich v tamních kopcích sáhl až na dno svých sil. Ti nejlepší za tři dny naběhali okolo 70 kilometrů, za jeden den zvládli bez kilometru maraton.

Ranní mlha se teprve pomalu rozplývala, ale amatérští sportovci se už vrací z prvního, zahřívacího běhu. Ten den je čekají ještě další dva tréninky, posilování a kompenzační cvičení. Večer se doplouží do bazénu, vířivky a sauny, aby aspoň trochu zregenerovali utahaná těla, a po večeři padnou do postele.

"Jdu se najíst a spát," pronesl Honza poté, co pomalým krokem opustil bazén.

"Bolí mě nohy, ale jinak docela v pohodě. Ale já neběžela tolik, v sobotu jsem dala jenom 30 kilometrů," dodala Jitka.

Za jeden den skoro maraton

Právě sobota byla nejnáročnějším dnem. Trojfázový trénink. Na nejvytrvalejší běžce čekalo 41 kilometrů. "Za jeden den jsme naběhali tolik kilometrů, co normálně za tři dny," řekla Lucie Grošaftová z Nike, která se připravuje se skupinkou čtenářů iDNES.cz na berlínský maraton.

Na Šumavu, kousek od Železné Rudy, nakonec na třídenní soustředění dorazila mírně pozměněná skupinka vytrvalců.

Na Šumavu, kousek od Železné Rudy, nakonec na třídenní soustředění dorazila mírně pozměněná skupinka vytrvalců. Jana Tlustá musela odstoupit ze zdravotních důvodů a místo ní trénuje Jitka, která původně do sedmičky statečných nepostoupila, ale i tak poctivě trénovala a docházela pravidelně na tréninky v Praze. Při prvním rozřazovacím běhu uběhla jen čtyři kilometry, ale po dvou měsících už zvládla kilometrů patnáct. A profesionální trenér Vladimír Korbel, který skupinku vede, ji hodně chválí.

Kvůli práci nemohl dorazit také Lukáš Kupec, proto mužskou část doplnil Petr, který se také do užšího výběru nedostal, ale stejně jako Jitka poctivě trénuje.

Trojfázově trénují i profíci

Podle profesionálního trenéra Vladimíra Korbela bylo víkendové soustředění vyvrcholením objemové fáze přípravy před maratonem, kdy šlo o to naběhat co nejvíce kilometrů. Tři týdny před startem berlínského závodu by měli sportovci dolaďovat formu a pokusit se ještě zvýšit rychlost.

"Z jednoho víkendu se samozřejmě nedá budovat kondice a trénovanost, spíše šlo o objem, za tři dny vstřebat co nejvíce kilometrů," vysvětluje Korbel. Uvedl, že ideální by bylo tak třítýdenní soustředění, jako u profesionálních sportovců, u nichž jsou tří či čtyřfázové tréninky běžné.

"Náš víkend měl potvrdit, že ti nejlepší mohou maraton zvládnout důstojně," dodal Korbel.

Napřed do kopce, pak opět do kopce

Soustředění začalo v pátek odpoledne takzvanou lehkou desítkou. Jenže už po několika stovkách metrů se ukázalo, že v tomto koutu Šumavy není nic lehké. Napřed dlouhý kopec, pak prudce dolů a pak pro změnu zase prudce nahoru. Největším "zabijákem" se nakonec ukázal závěrečný kopec pod hotelem, který měla problém vyjet i auta.

"To už jsem šla, to se běžet vážně nedalo," svěřila se Hanka, která nakonec kvůli bolavému kotníku celý tréninkový cyklus neabsolvovala. Část jednoho tréninku zase vedla přes popadané stromy a výmoly, kde se ani běžet nedalo.

Podle Korbela ovšem běhy do kopců pomáhají rozvíjet speciální sílu, odrazovou schopnost a lepší délku kroku. Po takových trénincích pak prý běžec dosahuje lepších časů v závodě.

Mlha a jen pár stupňů nad nulou

V sobotu se začínalo brzy ráno za husté mlhy. Bylo jen několik stupňů nad nulou a mnozí rekreanti ještě vyspávali. Jako rozcvičku si vytrvalci dali šest kilometrů. Po snídani a krátkém odpočinku následovala největší dávka kilometrů na trase k Černému jezeru.

Hodně se trápila Helena, zatím největší ženská favoritka na start v Berlíně. Je nastydlá a nebyla ve své kůži. V neděli se jí ještě přitížilo, takže poslední den vynechala.

Tréninky prokládal trenér Vladimír Korbel protahovacím a relaxační cvičením v posilovně. Jitku mrzelo, že kvůli nabitému programu si ani pořádně neužila hotelový wellness program.

Přes výmoly a popadané stromy

Podle trenéra Korbela bylo obrovskou výhodou, že se na Šumavě sešla parta lidí, kteří běžecké galeje zvládali s humorem a nadhledem, všichni byli pozitivně naladěni, byť toho měli několikrát plné zuby.

Když v sobotu skupinku běžců poslal "zkratkou" po cestě lesem, aby nemuseli po asfaltce, brzy se ukázalo, že to byl "tajný" trénink na procvičení obratnosti. Běžci museli přelézat popadané stromy, překonávat výmoly a potok.

"Ještě že tam byly maliny na posilněnou," smál se po překonání všech překážek Honza. Místo, aby trenérovi běžci nadávali za to, kam je poslal, spíše si z něj i z lesní "zkratky" dělali legraci.

"Nás nechal jít po takové cestě a sám si jel na kole po silnici!" dobíral si Korbela jeden z běžců. Trenér se jen usmíval. "Oni to přehánějí," odpovídal.

Dva tréninky na závěr

V neděli se ještě trénovalo dvakrát. Ráno před snídaní na rozcvičení šest kilometrů a po snídani ještě desítka.

"V týdnu mi to moc nevyšlo, běhat jsem byl jenom jednou v úterý. A tady za tři dny sedmdesát kilometrů," usmíval se Tomáš, jeden z favoritů na účast na berlínském maratonu.

"Bolí mě nohy, ale jinak to byl příjemný víkend na Šumavě," dodal Petr.

Čtvrteční rozhodnutí

Trenér Vladimír Korbel před odjezdem domů doporučil všem běžcům, aby si v pondělí dali od běhání volno a věnovali se jen strečinku a kompenzačnímu tréninku, nebo si zašli na masáž.

V úterý by se měli běžci lehce vyklusat a ve středu se rozcvičit a otestovat sami sebe na pětikilometrové trase ve svém ideálním tempu.

Ve čtvrtek pak na amatérské sportovce čeká třicetikilometrový ostrý test v pražské Oboře Hvězda. Po něm se už definitivně rozhodne, kdo nakonec do Berlína na maraton poběží.