Chtěla bych vypadat lépe, ale bojím se plastiky, říká Amanda Peetová

Amanda přiznává, že ze strany agentů a režisérů cítí velký tlak. Vzhled je v Americe na prvním místě. Herečka má ovšem z plastické chirurgie panický strach. Bojí se, že by mohly po zákroku nastat nějaké komplikace a vypadala by pak hůř.

Naráží tak na některé nepovedené plastiky hereckých kolegyň a kolegů. Ty se vymstily například herečce Meg Ryanové (na její úplně vyhlazený obličej se podívejte zde) nebo herci Mickeymu Rourkeovi (jak je k nepoznání, se podívejte zde).



Trojnásobná matka Amanda přiznala, že jí vrásky přibývají závratnou rychlostí a obyčejné kosmetické procedury na ně přestávají zabírat.

Aby herečka vypadala lépe, nechala si několikrát vybělit zuby, zkusila chemický peeling, pravidelně si nechává barvit šediny a používá nespočet krémů proti vráskám. Nic z toho ale prý nefunguje a dle Amandy jde jen o pocit. „Říkáte si, že to pomáhá a věříte tomu. Přitom víte, že to není pravda,“ myslí si.

„Několikrát jsem poprosila fotografy a režiséry, zda by mohli trochu vyretušovat moje vrásky od smíchu okolo úst,“ sdělila herečka americkému magazínu Lenny. Nepatří tedy mezi ty celebrity, které by na své vrásky byly pyšné. I ona by si přála vyhlazený obličej bez vrásek. Zároveň by ale nechtěla vypadat jako figurína z vosku. Nelíbí se jí, že lidé po botoxu nemají mimiku.

„Já chci opravdu vypadat mladší a hezčí. Hlavním důvodem, proč do té plastiky nejdu, je to, že z toho mám strach,“ doplnila.

Kvůli vzhledu už dokonce přišla o několik filmových nabídek. „Bylo mi řečeno, že pro daný film nejsem dost in a aktuální. Role mi vyzobávají mladší herečky jako je třeba sedmadvacetiletá Alicia Vikander. Už mě řadí mezi mamky,“ popsala nepříjemnou zkušenost Peetová.

„Možná, že jednou bude můj starý obličej esem v rukávu,“ dodala herečka s tím, že se to v budoucnu bude jistě hodit. Plastiku nakonec nevylučuje, třeba jednou nastane chvíle, kdy už z ní nebude mít strach.