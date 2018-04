Amalgam do zubů stále ještě patří

Co to je amalgam?

Amalgam se v zubním lékařství používá již více než 150 let. Po celou tuto dobu trvá diskuse o jeho bezpečnosti, neboť se jedná o kovy rozpuštěné v rtuti. Ale rozsáhlé studie po celém světě neustále dokazují jeho potřebu. S čistým svědomím lze tedy amalgam doporučit pacientům ne coby nouzové řešení, ale jako jednu z nejlepších cest. Jediné, co klasický amalgam nesplňuje, je estetika. Ale zatím je v postraním úseku chrupu těžko nahraditelný.

Jaké je složení amalgamu?

Amalgamová výplň vzniká smícháním prášku a rtuti. Základními prvky prášku pro přípravu amalgamu jsou stříbro, cín a měď.



Vlastnosti těchto prvků a jejich význam pro amalgamovou výplň:

· stříbro - zvyšuje mechanickou i chemickou odolnost amalgamu, zvyšuje rozpětí,

· cín - zvyšuje plasticitu,

· měď má podobné vlastnosti jako stříbro.



Kvalitu amalgamové výplně ovlivňuje nejenom jeho složení, ale především jeho zpracování. Ruční míchání amalgamu by mělo patřit minulosti nejen z hygienických důvodů. V dnešní době se amalgamy dají zpracovávat pouze pomocí přístrojů-amalgamátorů, které jsou násypné a kapslové. Do násypného amalgamátoru je třeba doplňovat prášek i rtuť. To by předpokládalo částice prášku stejné velikosti, aby při vibracích přístroje došlo k dokonalému spojení prášku i rtuti. Proto optimální příprava amalgamu je v kapslové formě. Strojová příprava a přesné dávkování prášku v tabletách a rtuti v balíčku odstraňují hned několik nedostatků. Tablety prášku a balíček rtuti jsou dodávány výrobcem zvlášť a v ordinaci jsou dány do kapsle, ve které se spojí a vytvoří amalgam. Správně namíchaný amalgam má mít konzistenci marcipánového těsta.



Kdy je zajištěna optimální příprava amalgámu?

Optimální příprava amalgamu probíhá v kapslích. Kromě strojového přesného poměru prášku a rtuti, udává výrobce přesný čas míchání v daném amalgamátoru. Amalgam je bezdotykově pomocí pistole aplikován do vypreparované dutiny, kde nastává nejdůležitější krok, a to kondenzace amalgamu. Cílem je vytlačit přebytečnou rtuť. Pak je potřeba takto nakondenzovaný amalgám upravit, vymodelovat a následně hotovou výplň vyleštit pomocí speciálních nástrojů. Kvalitní výplň je náročná na čas a materiálové vybavení.