Alternativy k hormonální antikoncepci. Tělísko, krémy i operace

Podle statistik je jedním z důvodů poklesu užívání hormonální antikoncepce, právě zvýšený zájem o alternativní metody. Ty dělíme na přirozené, bariérové, chemické, operační a také nitroděložní tělísko.

Přirozené metody

Již odedávna se ženy snažily předejít neplánovanému těhotenství, přičemž zpočátku využívaly metody jednoduché, pro tělo přirozené a samozřejmě také dostupné. V posledních letech obliba těchto metod opět narůstá, jelikož pro ženu nepředstavují žádné zdravotní riziko.

1. Menstruační fáze (1. - 5. den) je doba, během které se odloučí sliznice dělohy a žena krvácí. V průměru trvá 5 dní.

2. Proliferační fáze nastupuje po menstruačním krvácení. Tato fáze trvá 5. - 14. den a dochází během ní k obnově děložní sliznice a žlázek pod vlivem estrogenů. 3. Sekreční fáze (15. - 27. den cyklu). Během této fáze je děloha připravena přijmout oplozené vajíčko. Během ovulace dojde k uvolnění zralého vajíčka. Sliznice dělohy je dobře prokrvená, děložní žlázky produkují sekret (celá fáze je pod kontrolou progesteronu - hormonu, který je produkován žlutým tělískem). Během této fáze dojde k zvýšení tělesné teploty (měříme tzv. bazální teplotu) a díky tomu poznáme, kdy žena ovuluje. 4. Ischemická fáze (28. den) nastává, pokud nedojde k oplodnění vajíčka. Dochází k zániku žlutého tělíska, kvůli kterému se sníží koncentrace progesteronu a následně vlivem kontrakce cév v děloze k nedokrvení sliznice dělohy, která poté nemá dostatek živin a v menstruační fázi se odloučí.

„Ovšem spolehlivost je nižší a je potřeba větší kontrola a disciplinovanost obou partnerů. Ke zvýšení jejich účinnosti je vhodné tyto metody kombinovat a zároveň je dobré pamatovat i na skutečnost, že nezajišťují ochranu před pohlavně přenosnými chorobami,“ varuje gynekolog Miloš Černý.

K nejstarším patří kalendářní metoda, ze které byly ostatní metody odvozeny. Princip vychází z menstruačního cyklu ženy a poznatku, že žena může otěhotnět pouze v některé dny cyklu. Díky tomu můžeme rozlišit dny plodné a neplodné. Plodné dny jsou 3 dny před a 1 den po ovulaci (spermie i vajíčka mají pouze omezenou životnost - spermie jsou schopné přežít v těle ženy až 3 dny a uvolněné vajíčko je schopné oplození do 24 hodin). Pro výpočet plodných a neplodných dní dnes existují speciální vzorce (kalkulačku můžete najít zde).

Pro pochopení těchto metod, je dobré znát průběh menstruačního cyklu. Jedná se o pravidelně opakující se proces, během kterého dochází ke změnám děložní sliznice. Pro jeho správný průběh je potřeba hormonální rovnováha mezi mozkem, vaječníky a dělohou. Délka cyklu je u každé ženy individuální - trvá přibližně 28 dní (ale za fyziologické/normální se považuje rozmezí 21- 35 dní ). Skládá se z několika fází - fáze menstruační, proliferační (regenerační), sekreční a ischemické.

Souběžně s děložním cyklem probíhá cyklus ve vaječníku, kde dochází ke zrání vajíčka a k jeho následnému uvolnění.

Hlenová metoda

Je to spolehlivé, tvrdí učitelka antikoncepce pomocí měření teploty Kateřina Juřenčáková

Metoda je založená na poznatku, že během celého cyklu dochází k charakteristické změně konzistence, množství a tažnosti cervikálního hlenu, což lze sledovat v poševním vchodu. „Po menstruaci nastává období bez přítomnosti hlenu, který začíná postupně přibývat. V době před ovulací je hlen velmi hustý (neplodná fáze), v ovulační fázi se stává řidším (změny nejvíce poznáme 3 dny před ovulací) a poslední den přítomnosti hlenu nastává ovulace, čemuž říkáme hlenový vrchol, poté následují ještě 4 dny, kdy je žena plodná,“ vysvětluje lékař Černý.



Pak následuje poovulační fáze, během které dojde k vymizení hlenu, což se projeví pocitem suchosti pochvy a trvá to až do začátku menstruace. Znamená to tedy, že by se pár měl vyvarovat nechráněného pohlavního styku po dobu vlhkých dní a 4 dny po hlenovém vrcholu. Hodnota Pearlova indexu (vyjádření spolehlivosti antikoncepce) se pohybuje v rozmezí 14 - 35 (otěhotní až 35 žen ze sta). Pokud žena trpí na časté výtoky z pochvy, je tato metoda nevhodná.

Teplotní metoda

Metoda je založena na měření bazální teploty - vždy na stejném místě (pochva, konečník, ústa) a ve stejnou hodinu po dobu alespoň 3 měsíců. V době ovulace musí dojít k trvalému zvýšení teploty o 0,2-0,6 stupňů Celsia. (Samozřejmě vždy se musí vyloučit jiné důvody zvyšující teplotu, což jsou nejčastěji záněty). Ovulace nastává v den před zvýšením teploty a v den zvýšení teploty. Podstatné je, že za 3 dny po ovulaci začíná neplodná fáze.

Teplotu je možné si zaznamenávat na papír. Existují také přístroje, které vám ze změřené teploty vypočítají plodné dny i neplodné dny a data uloží. Na trhu je např. Přístroj Lady-Comp nebo Cyklotest. Ovšem je stále potřeba pravidelné měření teploty.

Kojení

Tato metoda je využívána spíše v méně vyspělých zemích. Kojení jako forma antikoncepce je založeno na hormonálním podkladě, kdy vysoká hladina hormonu prolaktinu tlumí ovulaci a tvorbu pohlavních hormonů. Pro antikoncepční účinek je rozhodující počet přisátí dítěte k prsu (ne celková délka kojení) a to minimálně 10x denně. U nás se přikládá jen 4-6x denně.

Mezi další podmínky patří, že žena nesmí menstruovat, doba od porodu nesmí být delší než 6 měsíců a přestávka mezi dvěma kojeními nesmí být delší než 4 hodiny ve dne a 6 hodin v noci.

Přerušovaný pohlavní styk - coitus interruptus

Jedná se o typ mužské antikoncepce, známý již od starověku. Princip spočívá v přerušení pohlavního styku před vyvrcholením muže a v následné ejakulaci mimo pochvu partnerky. Tato metoda je velmi rozšířená, ale je během ní potřeba značná sebekontrola muže.

„Spolehlivost této metody je nízká, za rok otěhotní 7 až 20 žen ze sta,“ uvádí gynekolog Miloš Černý. Nižší spolehlivost je způsobena především přítomností spermií v preejakulační tekutině a v parauretrálních žlázkách. Pokud by se jednalo o opakovaný pohlavní styk, tak pro snížení počtu spermií v močové trubici by bylo vhodné, aby se muž předtím vymočil.

Bariérové metody

Asi nejznámější je kondom. Jedná se o návlek na penis, který působí jako bariéra bránící spermiím vstupu do pochvy. Používal se již v antickém Římě a od té se neustále zdokonaluje. Původním materiálem byla zvířecí slepá střeva nebo měchýře ryb, ovšem velký boom přišel s vynálezem gumy. Nyní můžete sehnat kondomy latexové nebo v případě alergie na latex polyuretanové, dále kondomy s lubrikací, které zajišťují větší kluzkost nebo se spermicidy (Nonoxynol-9), což jsou látky schopné spermie zahubit a díky tomu zvyšují účinnost této metody.

Velkou výhodu představuje ochrana před pohlavně přenosnými nemocemi. Nevýhodou je nižší účinnost a také snížená citlivost během pohlavního styku. Účinnost může být snížena porušením nebo nesprávnou manipulací. Záleží také na materiálu a správně vybrané velikosti. Pokud je kondom používán správně, je Pearlův index 3 (otěhotní 3 ženy ze sta).

Bariérovou antikoncepci mohou používat i ženy, i když to není tak oblíbená metoda. U nás je k dispozici pouze vaginální pesar a ženský kondom (femidom).

Vaginální pesar je gumová membrána lemovaná pružinkou, která se opakovaně zavádí do pochvy až k zadní poševní klenbě. O zavedení, odstranění i správné velikosti poučí ženu gynekolog a následně si již pesar zavádí žena sama. „Zavést lze i několik hodin před stykem, ale důležité je, že nesmí být odstraněn bezprostředně po pohlavním styku, ale až za 6 hodin. Pro zvýšení spolehlivosti je dobré kombinovat s další metodou a zároveň dodržovat hygienické zásady, aby se předešlo zánětům močových cest,“ popisuje lékař Černý.

Vaginální kondom se zavede pomocí speciálního zavaděče do pochvy, ze které částečně vyčnívá. Může ochránit před pohlavně přenosnými chorobami, ale není vhodné se na to 100% spoléhat. Vhodná je kombinace se spermicidem, který zároveň zvyšuje kluzkost, jelikož citlivost je u této metody snížena výrazněji než u mužského kondomu. Nevýhodou je také obtížnější manipulace během zavádění.

Ve světě mají navíc ještě cervikální pesar (klobouček, který se nasaje na děložní hrdlo) a vaginální hubky (která se po zvlhčení zavede do pochvy před děložní hrdlo a mechanickým stlačováním během styku dochází k uvolnění spermicidu, čili zajišťují mechanickou i chemickou ochranu před otěhotněním).

Principem metod je opět vytvoření bariéry, aby se spermie nedostala do dělohy. Mohou být latexové, v případě alergie je možné použít silikonovou verzi.

Chemická antikoncepce

Principem chemické antikoncepce je buď přímo zahubení spermie, nebo dojde k narušení její pohyblivosti, takže poté není schopná oplodnit vajíčko. Využívá chemické látky v různých formách - krémy, pěny, globule a vaginální tablety. Krémy nebo pěny s obsahem Noxynolonu-9 mají výborné spermicidní vlastnosti, neovlivňují mikroflóru v pochvě (především přítomnost laktobacilů) a zároveň působí proti bakteriím i virům v pochvě. Je vhodné je ovšem kombinovat např. s kondomem, protože Pearlův index se pohybuje okolo 4 (otěhotní 4 ženy ze sta).

K nové generaci patří látky s obsahem benzalkonium chloridi ve formě globulí nebo vaginálního krému (např. Pharmatex), který je schopný spermie zahubit a zároveň působí protizánětlivě a pouze lokálně - to znamená, že látka se nedostane do krve ani do mateřského mléka, takže se jedná o vhodnou formu i pro kojící ženy. Hodnota Pearlova indexu je 2,8 (otěhotní 2,8 žen ze sta).

Výhodou těchto forem je jednoduchost, snadná dostupnost a zdravotní nezávadnost, alergie jsou totiž velmi vzácné. Je ale potřeba pečlivě dodržovat návod k použití, aby byla účinnost dobrá. Aplikují se před pohlavním stykem hluboko do pochvy (krém působí ihned, globule začnou působit až po několika minutách) a velmi důležité je neprovádět výplach pochvy alespoň 6 hodin po pohlavním styku.

Nitroděložní tělísko

Používání nitroděložního tělíska patří mezi velmi oblíbené a spolehlivé metody, přičemž hodnota Pearlova indexu je 0,1-1 (u tělíska uvolňující hormon je spolehlivost ještě větší).

Typy tělísek - tělíska medikovaná (= hormonální, uvolňující hormon levonorgestrel pouze místně a postupně během pěti let) - tělíska nemedikovaná (tzn. bez hormonu) obsahující meď nebo jiný kov.



„Tělísko zavádí pomocí speciálního aplikátoru ambulantně gynekolog a následně ho i z dělohy odstraňuje. Před zavedením je důležité gynekologické a důkladné kolposkopické vyšetření, doplněné odběrem vzorku na cytologii,“ říká lékař Miloš Černý.

Tělísko funguje tak, že dojde k inhibici pohybu spermií (měď na ně působí toxicky) a ty se poté nedostanou z pochvy do dělohy, zvýší se peristaltika vejcovodů a zároveň díky aktivaci buněk imunitního systému dojde k zahubení spermií.



Výhodou je dlouhodobý účinek, kdy tělísko zavádíme na 3 až 5 let, poté je vhodná výměna. Tělísko není vhodné pro ženy, které trpí na záněty rodidel, nepravidelné děložní krvácení, vrozené vady dělohy, případně mají alergii na měď. Větší obezřetnost by měla být u poruch krevní srážlivosti, děložních myomů či prodělaného mimoděložního těhotenství.

Nabízí se otázka, co pro dívky, které dosud nerodily. Pro ně je vhodnější tělísko Jaydess, protože je tenčí než klasické tělísko Mirena a zároveň patří do skupiny tělísek uvolňujících hormon, která snižují výskyt pánevních zánětů. Klasická tělíska bez hormonu by se u dosud nerodících dívek měla zvážit, kvůli zvýšené možnosti zánětlivých onemocnění a neplodnosti.

Operační metody - chirurgická sterilizace

Jedná se o velmi rozšířenou a spolehlivou antikoncepční metodu, jejíž hodnota Pearlova indexu je 0,5 (během jednoho roku otěhotní 5 žen z tisíce). Pomocí chirurgického zákroku docílíme buď dočasné nebo ve většině případů trvalého zneprůchodnění chámovodů u mužů nebo vejcovodů u žen. Nedojde tedy k porušení žlázy. Je vhodná pro páry, které už děti mají a další si nepřejí nebo v případech, kdy by další těhotenství mohlo představovat zdravotní riziko. Je velmi důležité si uvědomit trvalost zákroku.

Po nechráněném pohlavním styku je také možné použít postkoitální antikoncepci (pilulku PO) nebo v případě selhání antikoncepčních metod s následným nechtěným těhotenstvím je možné provézt umělé přerušení těhotenství - interupci. Ovšem tyto formy nemají preventivní charakter a neslouží jako alternativa k hormonální antikoncepci. Jejich použití by mělo být pouze nejnutnějších případech.

U žen se dnes nejčastěji provádí laparoskopicky (pomocí speciální kamery a nástrojů), protože doba hojení i hospitalizace je velmi krátká. K vejcovodům se operatér může dostat také vaginálně, přes dělohu nebo pomocí menších či větších řezů přes stěnu břišní. Selhání této metody je způsobené nejčastěji technickou chybou během operace nebo může dojít i k opětovnému vytvoření průchodu ve vejcovodu.

U mužů vazektomii (tzn. zneprůchodnění chámovodů) nejčastěji provádí urolog ambulantně v místní anestezii. Úspěšnost zákroku je prokázána nepřítomností spermií na spermiogramu. Tvorba spermií není ve varlatech ovlivněna a spermie se tvoří i nadále, ale protože nejsou odváděny ven, dochází k jejich degradaci a následnému vstřebání. Pokud by chtěl muž po zákroku potomka, provádí se buď operační rekanalizace a nebo se mikroskopicky odeberou spermie, které mohou být použity v rámci umělého oplodnění.

Článek byl připraven ve spolupráci s Janou Dubskou z projektu Tady jde o ženy.