Alkoholu holdují stále mladší Slováci

"Mladí lidé se dnes už v pubertálním věku zpíjejí do němoty, nebo propadají drogám," řekla primářka Odborného léčebného ústavu psychiatrického na Přední hoře na středním Slovensku Mária Martinove.

Za varovné přitom označila, že stále více propadají alkoholu nejen mladí muži, ale také dívky.

Jednu z možných příčin nárůstu závislých experti vidí v nynější době, která je velmi náročná. "Poruchami osobnosti, které jsme v minulosti označovali za neurotické, trpí především lidé, kteří jsou plni trémy a stresů, nezvládají kontakty, komunikaci, trpí úzkostmi a panickými stavy," vysvětlila Martinove.

Tito lidé podle ní mají sice spíš tendenci být o samotě, anebo pokud se na někoho napojí, tak za ně řeší problémy partner. "Ale když zůstanou o samotě a zjistí, že jim alkohol nebo drogy pomáhají, tak je tam velká pravděpodobnost vzniku závislostí," upozornila lékařka a dodala, že tento trend je patrný zejména u žen.

"Konzumace alkoholu, ale také jiných drog u žen výrazně stoupá. Alarmující a nová je jakási snaha být si rovni mezi dívkami a chlapci. A to je ten fenomén diskoték, kde se i děvčata zpíjejí do němoty, anebo 'fetují'. To tu předtím nebylo," upozornila odbornice.

Nebezpečné jsou i počítačové hry

Novým fenoménem jsou podle odborníků z ústavu, který se jako jediný na Slovensku specializuje výhradně na léčbu závislostí, také takzvané nelátkové závislosti. Jde o gambling neboli závislost na hazardních hrách.

V poslední době se v Přední hoře objevují i lidé závislí na hraní počítačových her, na internetu a na mobilních telefonech. "Zatím jich není mnoho a jde zejména o muže, kteří navštěvují naše zařízení ambulantně," popsala lékařka Viera Fábryová.

Léčebný ústav s kapacitou 200 lůžek, sídlí v krásném prostředí někdejšího zámku rodu Coburgů a o klienty nemá nouzi. V loňském roce například přijali 863 pacientů. O rok předtím to bylo až 901 lidí. Průměrná délka jejich léčby přitom dosáhla téměř 60 dní.



Česko ´nezaostává´

Podobný trend je i v Česku. Podle primáře oddělení závislostí bohnické psychiatrické léčebny Karla Nešpora se opakované opíjení i u českých dospívajících objevuje mnohem častěji než dříve.

"Téměř každý osmý šestnáctiletý byl v minulém roce podle mezinárodní studie ESPAD třikrát do měsíce opilý, což je dost alarmující," řekl Nešpor. Mladiství se podle něj objevují i v protialkoholních léčebnách, ale zatím je to jen zlomek pacientů. - více zde