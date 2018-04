Alkohol svědčí srdci, káva je zlo. Pravdy a mýty o srdci

Kdy se začít hlídat 5 let: Dětem z rizikových rodin, tedy těch, kde se předčasně umírá na nemoci srdce, by měla být vyšetřena hladina cholesterolu. 13 let: Dětem z rizikových rodin by měla být opět vyšetřena hladina cholesterolu. 18 let: Všem lidem má být vyšetřena hladina cholesterolu a dalších tuků v krvi. Rizikoví pacienti jsou hlídání častěji. 40 let: Váš lékař by vám měl odebrat krev a změřit hladinu cholesterolu a dalších tuků v krvi. Pokud nebudete v pořádku, bude vás zvát na kontroly častěji. 50 let: Všem lidem má být vyšetřena hladina cholesterolu a dalších tuků v krvi. Rizikoví pacienti jsou hlídáni častěji. 55 let: Muži - pokud muž v tomto věku kouří a má vysoký tlak i cholesterol, má pětadvacetiprocentní pravděpodobnost, že do deseti let zemře na nemoci srdce a cév. Ženy - Pokud žena v tomto věku kouří a má vysoký tlak i cholesterol, má desetiprocentní pravděpodobnost, že do deseti let zemře na nemoci srdce a cév. 60 let: Všem lidem má být vyšetřena hladina cholesterolu a dalších tuků v krvi. Rizikoví pacienti jsou hlídáni častěji. Ženské hormony přestávají po menopauze snižovat hladinu cholesterolu v krvi. Zhruba dvojnásobně se zvyšuje riziko nemocí srdce a cév.