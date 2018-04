Alkohol škodí erekci a snižuje plodnost

ČTĚTE TAKÉ:

Díky testosteronu nejen dozrávají spermie, ale také se "mužsky" formuje tělo -svalstvo, ochlupení, přirození. Testosteron také ovlivňuje chuť na sex a dostatečnou erekci.

Že to nejsou jen obecné řeči, dokázali vědci už mnohokrát. Porovnávali například skupinu alkoholiků se skupinou abstinentů. Zatímco v první skupině trpělo nějakou formou poruchy erekce až 71 procent mužů, mezi abstinenty to bylo "jen" 17 procent.

Podle jiné studie se mužům, kteří vypijí deset a více "drinků" za týden, výrazně snižuje plodnost.

Jiný vědecký tým porovnával množství a kvalitu spermií. I zde na tom byli pijáci daleko hůře než muži, kteří alkohol pijí střídmě anebo vůbec. Jejich spermie byly poškozené a bylo jich výrazně méně.

Snížená hladina testosteronu způsobená přílišnou konzumací alkoholu se projevuje i navenek. Hlavním znakem jsou žensky rostoucí prsa a zmenšená varlata.

Ale pozor! Pokud jde o sexualitu, alkohol škodí i ženám, varují lékaři. Jako antikoncepce samozřejmě pití alkoholu nefunguje, ale pokud chce žena přijít do jiného stavu, neměla by to s alkoholem rozhodně přehánět.