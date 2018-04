Alkohol ohrožuje mladý mozek

"Z výsledků naší práce lze odvodit, že velké popíjení v době dospívání mění neurobiologii mozku. Tyto změny mohou být dlouhodobé a mohou vést k závislosti na alkoholu," píše na stránkách univerzity vedoucí vědeckého týmu Douglas Matthews.

Neurobiologické změny mají vliv na vysokou míru tolerance alkoholu, což může přetrvat do dospělosti a negativně ovlivnit vztah k lihovinám.

Výzkum probíhal na šestnácti krysách, kterým bylo podáváno pět gramů etanolu každých 48 hodin po dobu třiceti dnů. Dělo se tak v období, kdy tato zvířata dospívají.

Výsledky jsou alarmující, krysy si na alkohol zvykly a objevily se u nich problémy s přibýváním na váze, poškození utrpěla také jejich játra. Vědci proto upozorňují, že teenageři by si měli "alkoholové dýchánky" rozmyslet. Podle odborníků platí, že čím dříve začnou mladiství "popíjet", tím je větší pravděpodobnost, že budou mít s alkoholem v budoucnu problémy.

Mladých, kteří si rádi "přihnou", každým rokem přibývá. Podle internetové verze BBC, která o výzkumu amerických vědců informovala jako první, čtvrtina mladých ve věku třinácti a čtrnácti let ve Velké Británii přiznala, že v minulosti vypila nejméně pět alkoholických nápojů za večer. Ve věku od 15 do 16 let už to byla polovina dotázaných.

Z britských průzkumů také vyplývá, že se množství alkoholu, které vypijou mladí ve věku do 16 let, v posledních deseti letech zdvojnásobilo. Zdravotnický personál však upozornil i na případy, kdy se musel postarat o šestileté opilce. Alkoholismus je stále větším problémem, například Velká Británie uvedla, že ji s ním spojené problémy ročně přijdou na 20 miliard liber.