Alkohol je pro ženy nebezpečnější než pro muže

Být úspěšná v zaměstnání, být dobrou manželkou, matkou a dcerou, mít domácnost jak z reklamy a ještě skvěle vypadat - to je téměř nesplnitelný úkol.

Jenže mnoho žen se snaží o dokonalost, a aby mohly takové tempo ustát, posilňují se nebo uklidňují sklenkou vína nebo likéru.

Mnohé ženy pak ztrácejí s odchodem potomků z domova jedinou náplň svého života.

A pro zahnání prázdnoty opět sáhnou po alkoholu.

Psycholog Ladislav Csémy z Psychiatrického centra Praha uvádí znepokojivá data: "Počet žen léčených pro alkoholismus se zřetelně zvyšuje. Zatímco například v roce 1995 se jich v lůžkových zařízeních léčilo 2340, v roce 2003 se jejich počet zvýšil o 35 procent."

V pití jsou ženy opravdu slabším pohlavím

Jaký je rozdíl mezi pitím žen a pitím mužů? Podle četných studií má na zpracování alkoholu vliv větší množství tělesného tuku nebo změny během menstruačního cyklu.

Je zajímavé, že i když žena vypije stejné množství alkoholu jako stejně těžký muž, bude u ní koncentrace alkoholu v krvi vyšší. Ženy tak k závislosti dospějí dříve než muži, i když pijí méně, čemuž odpovídají i výsledky pozorování.

Při něm se na širokém vzorku žen a mužů prokázalo, že po dvanácti letech měly ženy šestnáctkrát vyšší riziko rozvoje jaterní cirhózy, zatímco muži jen třetinové.

Alkoholičkám navíc hrozí o 40 procent častěji rakovina prsu, a to už při dvou deci až půllitru vína za den. Proto je velmi složité určit denní dávku, která by byla prospěšná zdraví, hranice mezi příznivým a škodlivým účinkem alkoholu je zvlášť u žen úzká.

Jsem sama a piju

Zatímco typický alkoholik-muž si doplňuje svou hladinku dennodenní návštěvou hostince, ženské pití má většinou jiný charakter.

Primář ženské protialkoholní léčebny v Bohnicích Václav Dvořák říká: "U žen je významným faktorem to, že jsou to bytosti emotivní. Nálada se u nich častěji mění a tyto výkyvy nálad se dávají do souvislosti s pitím alkoholu. Ukázkou je i menstruační cyklus, kdy v údobí před jeho začátkem porušují ženy abstinenci."

To je také zřejmě důvodem, proč často čeká vznik závislosti pacientku s takzvanou bipolární poruchou, dříve známou jako maniodepresivní. Pro tuto nemoc je totiž typické střídání nálad s propady do depresivních stavů.

Dá se však dopředu říci, která dívka nebo žena by se měla raději alkoholu vzdát? Ladislav Csémy vysvětluje: "Mnohé studie prokázaly, že na alkoholismu se výrazně podílejí genetické dispozice. Svůj podíl zde však sehrávají i další činitelé včetně vlivů prostředí."

Toto potvrzuje i Dvořák, který uvádí, že u poloviny pacientek se dá v rodinné historii najít příbuzný se stejným sklonem. Ještě dodává: "Když k nám přijde žena pod 30 let, pátráme v její anamnéze i po bulimii nebo mentální anorexii. Tyto poruchy se totiž často s alkoholovou problematikou pojí."

Nadměrné pití častěji doprovází neprovdané nebo rozvedené ženy nebo ženy, jejichž partnerem je alkoholik. Takový paradox uvádí i Dvořák: "Stává se, že žena opustila muže pro jeho alkoholismus a ten ji po několika letech přiváží k nám do léčby."