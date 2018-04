Terapeutka: Ženy podléhají alkoholu častěji o samotě a kvůli vztahům

Proč jste vlastně zaměřeny jen na ženy?

Protože jsem přesvědčeny o tom, že závislost na alkoholu u ženy je odlišná než u muže.

Mgr. Kateřina Halfarová ředitelka Centra ALMA o.p.s.

narodila se v roce 1977, má dvě děti a je vdaná

vystudovala UK – psychologie a speciální pedagogika

Od roku 2010 pracuje v Centru ALMA o.p.s. (dříve ALMA FEMINA)

Centrum ALMA o.p.s. Vyhlášeno neziskovkou roku 2013 - v kategorii Cena společnosti KPMG Česká republika pro nejúspěšnější malou neziskovku

V čem přesně?

Když to zjednoduším, ženská závislost na alkoholu je velmi často způsobena vztahovými problémy, ať už vztahem k sobě, k partnerovi, manželovi, nebo dětem, a mužská závislost může být výkonová, nebo sociálně podmíněná. Muži chodí do společnosti mužů, pijí alkohol ve společnosti, žena častěji pije sama doma, v utajení a schovává pak prázdné lahve doma. Genderová rozdílnost není tak vyhraněná, samozřejmě jsou i ženy, které chodí do společnosti pít alkohol, ale my vycházíme z tohoto předpokladu a zároveň ženám nabízíme bezpečný prostor pro sdílení svých negativních zkušeností s muži. Ženy v našem centru často prošly dost komplikovanými vztahy s muži, například zažily agresi, sexuální zneužívání v dětství, znásilnění a podobně, a to, že jsme pouze pro ženy, jim dává pocit bezpečí, že tyto otázky s námi mohou řešit.

Když se tedy ženám ve vztahu nedaří, řeší to pitím?

Nemusí to nutně znamenat, že se žena rozchází, rozvádí, nebo se jí jinak nedaří. Může to také odrážet vnitřní prázdnotu toho vztahu. A když se k tomu přičte nějaký podíl bezmoci, že se vztah nijak nevyvíjí, že se žena partnerovi odcizila a není schopna s ním o tom komunikovat, tak i to může být důvod. Ale pozor, ten partner nemusí vůbec zaznamenat, že žena pije. Partner si může myslet, že jejich vztah je na jedničku, je spokojen, ale žena cítí vnitřní prázdnotu a začne popíjet. To se třeba hodně vyskytuje u žen v domácnosti, jejichž partner vydělává hodně peněz, ony jsou doma a mají veškerý komfort. Někdo by řekl, nemusí chodit do práce, má majetek, krásného manžela, tak proč pije?

Jaká je vaše typická klientka?

Typická klientka asi neexistuje. Různorodost našich klientek je veliká. Pracují například v různých pozicích, jsou různě staré. Máme klientky lékařky, učitelky, zdravotní sestry, úřednice, manažerky. Nedá se říct, které profese jsou více rizikové, nicméně některé profese se u nás objevují častěji.

Které to jsou?

Jsou to psychicky náročné profese, dost často se u nás objevují zdravotní sestry, učitelky, lékařky. Také soudkyně. To všechno jsou profese, které vyžadují zvýšenou hladinu zvládání stresu, což může vést k tomu, že ve snaze uklidnit se žena sáhne po alkoholu.

A jaká byla vaše nejmladší klientka?

Závislost na alkoholu v současné době postihuje čím dál více mladších žen, nicméně naší nejmladší klientce bylo, tuším, 28 let. Způsob naší práce je zaměřen na ženy od 30 do 60 let a reflektujeme jejich věk a nějaké životní zkušenosti. Pro mladší ženy závislé na alkoholu vyhledáváme spolupracující partnery, kteří s prací s mladšími mají zkušenosti a vytvořen adekvátní program.

Platí, že lidé s alkoholem začínají stále v dřívějším věku?

Ze statistik vyplývá, že v konzumaci alkoholu třinácti, čtrnáctiletými jsme na předních příčkách. Také se zaměřujeme na protialkoholní prevenci na základních školách a mnohdy se setkáváme s tím, že děti v šesté třídě nepovažují pivo za alkohol, nebo to netuší. Prostě proto, že ve společnosti je pivo tolerováno, tatínek i maminka si k obědu dají pivo, pak ještě k večeři a večer, a dítěti tím dávají zprávu, že pivo je jako limonáda.

Umí si ženy spíše než muži přiznat, že s pitím mají problém?

Obecně, ženy se spíše snaží takové situace řešit. Víceméně jim k tomu dopomáhá společnost, protože tolerance k pití alkoholu se od mužů liší. To znamená, že kamarádi, kolegové z práce mnohem dříve tu ženu upozorní na to, že má obtíže a dovedou ji na nějaké léčení. Asi to znáte, že pokud byste chodil každý den do hospody, tak je to společensky přijatelnější, než když by to dělala žena. U mužů se to vlastně oceňuje, zatímco když žena přijde do práce a řekne "holky, dala jsem si tři litry vína", tak to pozitivně ohodnoceno není. Sociální vliv je tedy znát, navíc opilá žena není veřejností moc tolerovaná, proto spíše dříve vyhledá pomoc. Platí také, že čím více je žena vzdělaná, tím dříve si uvědomí, že něco není v pořádku.

Zmiňovala jste, že ženy pijí tajně a doma pak nechávají prázdné lahve. Nechtějí tím dát partnerovi signál, že něco není v pořádku?

Samozřejmě, nějaká zpráva svému okolí v tom je. Ten stav se projevuje tím, že chcete pít a zároveň nechcete a nechávání lahví po bytě může být jedním z projevů volání o pomoc. Volání o pomoc se týká všech typů závislostí, týká se to mužů i žen, může mít různé formy. Ale také to, že nevynesou lahve, je tím, že jsou po většinu času opilé a přestává je zajímat život kolem. Mají kolem sebe nepořádek, neuklízí a soustředí se pouze na alkohol, motivace se zmenšuje. Jediná motivace je to, jak sehnat alkohol, kde na něj vzít, kde ho vypít, aby ji v tom ostatní nezabránili.

Co ženy obecně nejčastěji pijí? Počítám, že víno.

Obecně víno. Objevil se také trend stoupající spotřeby piva. Když se ale začne závislost rozvíjet, tak už víno nestačí, v určité fázi závislosti ženy přecházejí k tvrdému alkoholu, to kvůli promile, ne kvůli chuti. Jedna žena říkala, že když vypije lahev vodky, tak jí to udělá dobře. Proto to prokládala různými džusy a s nechutí tu tekutinu polykala, protože věděla, že jí bude dobře, šlo jí o stav opilosti.

Je období roku, kdy případů alkoholismu přibývá?

Obecně listopad, prosinec je pro ženy taková specialitka. Možná kvůli Vánocům, kvůli konci roku. Pak je to květen a červen. Můžeme mít kolem toho mnoho hypotéz. Jedna z nich je, že u žen, které mají děti školou povinné, končí stereotyp rodiny. Dětem končí škola, začínají prázdniny, pak zase škola. Mění se tedy zvyklosti a žena toho musí zvládat víc, nebo méně, a to je to riziko, že sáhne po lahvi jako po podpoře, aby to zvládla.

Dala byste nějakou radu ženám, jak na alkohol teď před svátky?

Nikdy nedávám žádné rady, jak pít alkohol bezpečně. Existuje nějaká hladinka toho, co je a co není zdravé pití, nicméně díky tomu, jaké má naše centrum poslání, tak to nedělám. Spíš s blížícím Silvestrem bych řekla, aby se každý zamyslel, zda ví, co pije, zda má možnost alkohol nepít. Aby se všichni zamysleli nad smyslem svého pití a zda mají pití pod kontrolou.

Jaký je váš vztah k alkoholu, jste abstinentka?

Nejsem úplná abstinentka. Zároveň práce, kterou dělám, mě ovlivnila v tom, že mám velkou pokoru k alkoholu, kterou jsem kdysi nemívala a kterou mě naučily klientky.

Domníváte se, že máme v zemi dostatek míst, kde ženy alkoholičky najdou pomoc?

Podle mě ne. Dost často se mě lidé ptají, jestli otevřeme i centrum pro muže. To je jeden z plánů pro příští rok, otevřít Almu i pro muže a nabízet jim komplexní program jako teď ženám. Obecně ale míst pro ženy je málo – pokud vůbec existují. Když si vezmete, jaké možnosti má pětačtyřicetiletá žena závislá na alkoholu, která nemá možnost využívat nějaká doléčovací centra, jaká jsou pro drogové závislosti, a že konzumentů alkoholu je více než konzumentů tvrdých drog, tak ty možnosti chybí. Nevím, jestli ta síť je nefunkční, ale podle mě je nedostačující.

