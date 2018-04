Alimenty se zvyšují, soudy se začínají řídit nezávaznými tabulkami

Kolik stojí dítě ŠKOLÁK VE VĚKU OD 6 DO 11 LET

ROČNÍ VÝDAJE 63 000 až 69 200 Kč (měsíčně 5 250 až 5 767 Kč) Škola: 5 600 Kč

Oblečení: 4 000 Kč

Jídlo: 2 500 Kč/měs.

Koníčky a volný čas (dovolená, tábor, výlety): 12 000 Kč

Drogerie: 600 Kč

Hračky a dárky k narozeninám a Vánocům: 5 000 až 8 000 Kč

Mobil: 1 200 až 3 200 Kč

Zdraví (očkování, poplatky a léky): 1 000 Kč

Doprava: 100 až 200 Kč/měs.

Kapesné: 200 Kč/měs. DÍTĚ OD 1 DO 5 LET

ROČNÍ VÝDAJE5 6 000 až 64 000 (nejvíce stojí vybavení jeho pokoje, kroužky a sportovní vybavení, tzn. kolo, tříkolka, brusle...) ŠKOLÁK OD 12 DO 15 LET

ROČNÍ VÝDAJE 115 000 až 140 000 (jakmile se dítě dostane do vyšších tříd na základní škole, stoupnou i náklady; více dáte za oblečení, kroužky i elektroniku) STUDENT OD 16 DO 19 LET

ROČNÍ VÝDAJE 125 000 až 175 000 (čím je dítě starší, tím více rostou náklady na zábavu, rozdíl je i v tom, na jakou školu chodí)