Alicia Keys přestala jíst mléčné výrobky a konečně se zbavila akné

„Než jsem docílila hebké pleti bez pupínků, trvalo mi to věčnost. A tenkrát mě ani nenapadlo, abych zkusila vysadit nějaké potraviny. Víte, vím moc dobře, jaké to je mít obličej plný pupínků a vředů. Žila jsem s tím na očích veřejnosti. Ale když jsem otěhotněla, začala jsem omezovat mléčné výrobky a pít více vody, což se velmi výrazně projevilo na mé pleti,“ sdělila zpěvačka v rozhovoru pro britskou verzi magazínu Elle.



Po letech si tak Alicia užívá, že může venku chodit úplně bez make-upu a nemusí ani trávit hodiny u kosmetičky, která se jí roky snažila pupínků zbavit pomocí speciální peelingů a masek.

„Bylo dost nepříjemné neustále na sebe patlat vrstvy make-upu. Když jsem šla sportovat, make-up jsem si nedávala a pak jsem byla na nervy, že všichni uvidí, kolik pupínků všude mám,“ pokračovala.

Velmi ji prý pobavilo, že si spousta lidí myslí, že jde jen o reklamní kampaň. Alicia ovšem říká, že nemá smlouvu s žádnou společností, která zbrojí proti výrobcům mléčných produktů.

„Někteří to nazývají kampaní. No, málem jsem z toho umřela smíchy. Dříve jsem cítila silný tlak, abych se podřídila tomu, co hudební obor ode mě očekává, ale to už pominulo,“ dodala pětatřicetiletá dvojnásobná matka a manželka hudebníka Swizze Beatze.

Alicia Keys vystavuje svou dokonalou pleť i bez make-upu: