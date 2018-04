Alice Bendová: Jak to tak vypadá, budeme mít obra

Připravovala jste se na těhotenství?

Ne, protože jsme vůbec nepočítali s tím, že se nám to podaří tak strašně rychle. Naopak jsme si říkali, že tomu dáme tak tři čtvrtě roku. Jenomže ono se to vyvrbilo za týden.

Četla jste knihy nebo sledovala tisk a internet s radami pro nastávající maminky?

Trochu až teď, kdy pomalu ubírám tempo. Mám doma dvě krásné knihy od sestry, jedna z nich je Těhotenství v otázkách a musím říct, že se do ní koukám a také sleduji tabulky – kolik přiberou maminky a kolik by mělo vážit miminko. Co se týče váhových přírůstků, tak s miminkem jsme mimo tabulky.

Pracovně jste miminko nazvali Ištván. Bude to nyní Linda, nebo Adrian?

Neprozradíme, ale tušíme. Něco jsme na ultrazvuku viděli. Jsem hodně ukecaná, ale domluvili jsme se, že to necháme jako překvapení pro všechny až na den porodu.

Zařizujete dětský pokoj, nakupujete pro miminko? Řídíte se pohlavím dítěte?

Většinu věcí pořizujeme v neutrálních barvách. Pak máme doma tzv. tajnou výbavu, kterou buď dostáváme od nejbližších nebo kterou dostáváme od různých sponzorů. Tam už jsou barvy konkrétní. Ale ty neprozradím.

Jaké barvy nebo styl oblékání máte ráda na dětech?

Moje setra má čtyřletého Bena a moc se mi líbí, jak ho obléká. Nosí sportovní a ležérní módu. Té ostatně dávám přednost i u sebe. Také se mi na dětech líbí třeba kapsáče, džíny, trička. U malinkatých miminek sladím všechno do hodně světlých barev a odstínů.

Které vymoženosti naší doby jste již pro dítě pořídili nebo které plánujete?

Máme vaničku, odsávačku, chůvičku, dečku pod miminko na kontrolu dechu a naposledy jsme dostali krásný pokojíček z Babyparku v anglickém stylu a z toho máme obrovskou radost, protože tento pokoj s dítětem poroste až do školního věku.

Věříte na těhotenské pověry? Řídíte se jimi?

Pár jich je a zlobí mě, že na ně věřím. Kočárek tedy přes práh nedáváme. Také má prý miminko vkročit do domu jako první, kdybych to nevěděla, byla bych klidnější. Nemám ty pověry ráda, hlavně když mi někdo říká další a další jako třeba nestříhat dítěti vlásky tehdy a tehdy…všechno to jsou hlouposti a nesmysly a já na to bohužel věřím.

Změnila jste během těhotenství zásadně svůj režim i jídelníček?

Ano, musím říct, že jím mnohem častěji a ještě zdravěji než dřív. Každou hodinu si něco malého dám, třeba banán, papriku, fresh juice. Jím strašně moc ovoce a zeleniny, vlákninu a hodně bílkovin. Z těch hlavně bílé maso, bílky, žloutky moc ne, abych nebyla nadutá jak balon. Přemýšlím nad jídlem hlavně kvůli miminku.

Až donedávna jsem pracovala naplno, snad dokonce více než předtím. Odříkání si věcí jsem příliš neřešila. Ale od začátku jsem poslouchala svoje tělo, teď zvolňuji, doktor mi doporučil pracovat nejvíce šest hodin denně.

Měla jste – míváte chutě?

Neměla. Jediné, na co mám nepřekonatelnou chuť, jsou ústřice a tatarák. Ale je to syrové maso, a tak si ho dát nesmím. Nechci to ani vidět, protože to, co nesmím, mne většinou nejvíc láká. Také se snažím vyhýbat potravinám, jako jsou plísňové a zrající sýry, nejím žádné sushi ze syrových ryb... no, ale včera jsem si dala dva opečené buřty u mámy. Zase si stojím za tím, když mi to jídlo udělá radost a neohrozí miminko, tak proč ne. Noční chutě, že bych o půlnoci plenila ledničku, naštěstí nemám.

Měnily se vám nálady?

Také ne. Jsem od přírody docela vzteklá a netrpělivá, to se jen podpořilo. Takže jsem asi vzteklejší než dřív. I předtím mne hodně věcí dojímalo a byla jsem citlivá, teď sice nejsem úplně plačtivá, ale citlivější ano. Hlavně se mne dotýká utrpení dětí a nemoci. Kdykoliv předtím se mne to dotklo stejně, ale teď to prožívám strašně intenzivně, to se bude asi víc a víc umocňovat. O miminko se budu strašně bát, vždyť už se o něj bojím teď. Ani si vlastně nedovedu představit, jak se o něj budu bát, až se narodí. Pak si asi řekne: "máma praštěná ustaraná". (smích)

Trpěla jste nevolnostmi?

Ne, jen na začátku asi ve spojení s chřipkou mi bylo týden špatně. Díky tomu jsem vlastně poznala, že jsem těhotná. Jediné, co mi nedělá dobře, je ráno vstát brzy a jet točit, takže si všechno "šoupu" nejdříve na osmičku a pak už jsem schopná normálně fungovat.

Navštěvovala jste nějaké předporodní kurzy?

Ne. Ale od začátku chodím plavat a teď docházím na těhotenskou jógu k paní Smejkalové. Dalo mi to zabrat a vážně to funguje. Poslední dva měsíce do porodu se budu věnovat jen miminku a sobě. Chystám se také na cvičení na balonech a také se budu informovat o dýchání, abych věděla, jak si při porodu pomoct.

Kde budete rodit?

V Praze v Motole.

Podle čeho jste vybírala porodnici?

Pan doktor je známý mojí sestry, která k němu sama docházela. Když jsem vybírala porodnici, chtěla jsem, aby péče a vybavení bylo na vysoké úrovni. Ale myslím si, že i Podolí, U Apolináře a Krč jsou na úrovni. Motol ale má moji důvěru, starají se o mě velmi dobře.

Bude manžel u porodu?

Ano. A svým způsobem se i těší. Nenutila jsem ho, mluvil o tom už dříve, než jsme začali plánovat rodinu – říkal: "Až budeme čekat rodinu… ". Myslím si, že je to takový proces, kterým by si měl chlap také projít. Neměl by asi být u porodu přímo, ale u hlavy a počkat, až nám dají ještě špinavé miminko.

Jste připravena na kojení? Máte zvětšená ňadra, nepředpokládáte ve vašem případě komplikace?

Naopak, já už jsem v Motole rozhodila sítě, i kdyby měl na mně pracovat tým lidí, kojit chci strašně moc. Nejen kvůli miminku, ale samozřejmě i kvůli sobě. Nakonec je to i pohodlnější, když budu natáčet a moci kojit miminko rovnou na place.

Takže se chcete brzy vrátit do práce.

Návrat za mě plánují ostatní. Od září bych se měla postupně vracet. Musím dotočit seriál Hop nebo Trop. Potom, když budou pokračovat Velmi křehké vztahy, ale to je zatím ve hvězdách, pak na Primě pořad Hádej, kdo jsem a Trendy face na Óčku.

Kolik jste přibrala během těhotenství?

Zatím 9,5 kilo. Váhu neřeším. Ale přibírám přesně podle tabulek.

Chystáte se po porodu na diety?

Já si myslím, že to půjde samo díky běhání okolo miminka - kojení, nespaní, ale určitě pomůže protahování - pomalé cvičení - a určitě se zaměřím na posilování břicha. Rozhodně nebudu žádné diety řešit prvních pět měsíců, protože chci kojit.

Byla byste ochotná řešit případné nedostatky plastickými úpravami?

Tak o tom v žádném případě nyní neuvažuji. Proč? To je přece poslední věc, o které bych měla přemýšlet. Přiznám se, že mi je úplně jedno, jak budu po porodu vypadat, chci být zdravá a mít zdravé dítě. Vždyť bych ani na plastiku neměla čas! Nebráním se tomu ale ve 40 nebo 50 letech, to proč ne.

Jaké bude vaše léto?

Rodím v půlce července, plánů moc mít nemůžeme. Budeme se snažit, abychom byli celá rodinka spolu, budeme odpočívat a chodit na procházky, plavat. Na leteckou dovolenou si tak rok počkáme. Určitě ale naplánujeme na přelom zimy a jara hory.

Co je pravdy na tom, že seznámení s vaším manželem proběhlo velmi formálně? Dokonce vám prý na "ahoj" odzdravil "dobrý den".

Václav je letitý kamarád mojí sestry a její kamarádky. Holky volaly, ať se tehdy zastavím doma, že tam bude i tento "kamarád". A on tam seděl v pokojíčku. Já jsem vešla a pozdravili jsme se... pak jsme se déle neviděli, řešili jsme své osobní životy. Až na dvacátých narozeninách mé sestry vyzval naši maminku k tanci a ta se začala doslova rozplývat, jak je šikovný... a byla ruka v rukávě.

A jak vás požádal o ruku?

Klasicky. S kytkou zajel k mojí mámě a poprosil ji, zda by mu dala ruku své dcery. A dostala jsem prstýnek. Udělalo mi to velkou radost. Už jsme spolu devět let.

Čím vás manžel překvapuje? A čím vám naposledy udělal velkou radost?

Vším a pořád, je neuvěřitelný. Myslím, že je to vzájemné. Třeba dneska volal, že ví o krásném servisu do kuchyně, jestli mi ho může ukázat, a rovnou ho koupil! Mám totiž slabost pro bílý porcelán. A z toho mám samozřejmě radost, že myslí i na věci, na které já teď nemyslím. Dokonce, ač není moc "kytkový", mi květiny poslední dobou nosí!

Vaříte ráda? A jakou kuchyni nejraději?

Vařím moc ráda. Oba "ulítáváme" na thajské kuchyni. Ale i na italské nebo české - my prostě hodně rádi jíme.

Umíte si sama sebe představit, že pečete například kynuté buchty pro velkou rodinu?

Určitě ano – na 100 %!

Můžete se spolehnout na pomoc babiček? Máte pocit, že se časem bez chůvy neobejdete?

Stoprocentně a ve všem se můžu spolehnout na moji maminku, která je úžasná, milující a obětavá. Nicméně mám také kontakt na jednu úžasnou paní na hlídání, to však budu řešit až časem. Teď je ještě brzy o tom mluvit.

A máte v plánu dětí více?

Určitě ano, nechci jen jedno. Sestra je nyní těhotná podruhé, takže by byla škoda, kdybych já zůstala jen u jednoho!