Měsíčně rozvrátíme až 40 vztahů, říká majitel agentury Alibi na míru

Na nápad založit agenturu vás přivedla vlastní zkušenost s nevěrou?

Fakt je, že jsem ji zažil i na vlastní kůži. Tak i tak. Byl jsem podváděn a podváděl jsem. Jsem ale morálně flexibilní člověk, takže si dokážu všechno obhájit. Ale podnětem bylo něco jiného. Asi tak před patnácti lety jsem narazil na promo nějaké francouzské agentury a řekl jsem si, tohle je ono!

Nabízíte celou škálu služeb: alibi nevěrníkům, test věrnosti, ochranu proti stalkingu, propůjčení luxusní identity, rozvrácení vztahu atd. Co je nejžádanější?

Určitě Alibi na míru a Rozvraceč.

Na jedné straně nabízíte falešné alibi záletníkům a na druhé pomocí intrik vztahy ničíte. Čili svobodu dáváte a zároveň ji berete?

Dělám to, co lidi chtějí. Podnikám a rozhodující je poptávka. A ta je tak vysoká, že dneska už zaměstnávám spousty koordinátorek, sám bych to vůbec nezvládl.

Jsou nějaké rozdíly v tom, co objednávají muži a ženy?

Třeba test věrnosti si u nás objednávají pouze ženy. A homosexuálové.

Jak probíhá?

Různě. Záleží na tom, co dotyčný považuje za nevěru. Někomu stačí už jen kapku chlípná elektronická komunikace, pro jiného je nevěra až samotný sex.

Jak vypadá zakázka na službu Rozvraceč?

Většinou nás klient kontaktuje e-mailem. Máme formulář, kde lze stručně popsat situaci. Takže si ji necháme vylíčit, zkalkulujeme, kolik agentů nebo agentek na akci bude potřeba, kolik to bude stát. Budget a další informace pak sdělíme zadavateli, a když souhlasí, dáme se do toho.

Neodolatelně krásnou volavku čili agentku nastražíte na milence paní podnikatelové?

Momentálně zpracováváme tři zakázky, kdy je naším úkolem odlákat milence manželky podnikatele. Scénář se domluví předem. Záleží mimo jiné na tom, kolik je klient ochoten zaplatit. Někdy agentka toho muže kontaktuje jenom elektronicky, jindy živě, například u baru - právě tohle teď docela frčí.

Varianta: on bohatý, věčně na cestách, ona doma, nudí se...

... a vozí děti na kroužky, na sport. Někde ve fitku se pak seznámí s pohledným, svalnatým a výrazně mladším trenérem.

A je vymalováno. Jaké mají agenti a agentky při svádění pravidla? Mohou se s „objektem“ zájmu i vyspat?

Úkolem agentky je vytvořit dojem, fikci vztahu, někdy je hotovo za pár dní, jindy to trvá třeba půl roku. Pokud s objektem zájmu skončí v posteli, může to sice být ku prospěchu akce, ale finančně z toho nic nemá. Každý aktér je hned na začátku upozorněn, že tohle je jen na jeho svobodné vůli. Já osobně o to nestojím. Ale někdy dochází k absurdním situacím. Vzpomínám na akci, kdy si agentka s sebou vzala přítele, který všechno pozoroval a fotil. Užila si s ním pěkný víkend v hotelu a ještě ho měli placený.

Kolik máte volavek a proč to vlastně dělají?

Tady v Čechách několik stovek, další jsou aktivní na Slovensku. Musíme mít různé typy. Blondýny, brunety, štíhlé, plnoštíhlé. Když nezabere jeden typ, zkusíme nasadit jiný. Většina z nich někde pracuje a žije ve vztahu, ale tahle práce je vysloveně baví, znamená pro ně adrenalin.

Co když agentka vyzvoní podvádějící osobě, na kterou byla nasazena, že to všechno bylo zinscenované?

Agentky a agenti dávají všanc svůj život. Máme s nimi smlouvu a jsou vázáni mlčenlivostí, za kterou hrozí pořádné sankce. Od toho se odvíjí koneckonců i honorář. Mám zatím jen jednu špatnou zkušenost. Šlo o pseudocelebritu, která si pak někde pustila pusu na špacír. Od té doby už s takovými nepracuju.

Kdo se odlákává snáz, muži, nebo ženy?

Chlapa svedete raz dva, ale se ženami je to těžší. Tam se musí nabídnout něco víc, než už mají. Mužnější typ, dražší auto. Je třeba se infiltrovat do VIP vrstvy.

Čili vaši agenti musejí být nejen krásní, ale i vtipní a předstírat, že jsou bohatí?

Předstírat bohatství je to nejsnazší, půjčíme si luxusní auto, ale někdy si člověk při náboru agentů naběhne. Kdysi jsme angažovali nádherného chlapa, prostě sen všech žen! Jenže pak otevřel pusu a my šli do kolen. Byl to neuvěřitelný blb.

Co když se nepovede milenku nebo milence odlákat ?

To se taky občas stane. Někdy za to může i sám klient, jako ten, kterému jsme úspěšně vrátili manželku, protože její milenec ji opustil s naší agentkou. Jenže za čtrnáct dní volal a chtěl naši službu reklamovat. Manželka prý zdrhla zpátky k tomu milenci. Vzala si ho do parády naše psycholožka a vytáhla z něj, že manželku mlátil. Zamlčel nám podstatný fakt, takže měl smůlu.

Rozvrátit avantýru ale přece samo o sobě na záchranu manželství nestačí.

To máte pravdu. Příběhy, které nám klienti píšou, vyjadřují jen jejich pohled. Často pak v praxi zjišťujeme, že je to všechno jinak. Že milenka je fajn ženská a není divu, že ji ten chlap má.

Jaké to je, ničit vztahy. Co svědomí?

Mám ho čisté. Uznávám něco vyššího nad námi, ačkoli v neděli neklečím před krucifixem. Většinou pomáháme zachraňovat manželství čili pracujeme takříkajíc pro dobro věci.

Záleží na úhlu pohledu. Někomu při tom přece uškodíte. Nebojíte se o život?

Nemám pocit, že někomu škodíme a nebojím se. Jsem fatalista a věřím, že co se má stát, to se taky stane. Takže chodím neozbrojen. Zatím.

Uznejte ale, že rozdmýcháváte spíš negativní emoce. O žádném štěstí se mluvit nedá.

Já bych to takhle negeneralizoval. Je-li klient spokojen, vyzařuje pozitivní emoce i energii. A často se i ke spokojenosti všech stává, že agent či agentka odjede s objektem zájmu na dovolenou, kterou zaplatí klient.

Opravdu? To zní jako vtip.

Ale je to realita. Zrovna nedávno jsme měli takový případ. Zadavatelkou zakázky byla paní, která chtěla odlákat milenku svému manželovi. Tak jsme na ni nasadili našeho agenta. Začali se scházet, rodil se mezi nimi vztah. Trvalo to tak dva, tři měsíce, no a pak ta milenka agentovi řekla: Co kdybychom si spolu vyrazili na nějakou parádní dovču?

Chuděra milenka úspěšně skočila na špek a uvěřila, že má před sebou pracháče.

Jasně. Naši grafici těm agentům vytvoří novou identitu, třeba webovky, takže je to věrohodné. Nikoli občanku, zákon neporušujeme. Ale zpátky k té paní. Takže jsme jí to přednesli a ona řekla: „Klidně jim dovču zaplatím, jen ať frčí! Aspoň se jejich vztah pořádně utuží! Investovala 30 tisíc a milenka s agentem odlétli někam za exotikou.

Když je úkol splněn, agent se pak jednoduše vypaří?

Takhle se to dělá jen v případě, že je situace hodně vyhrocená. Jinak mizí postupně. Řekne například, že odjíždí na stáž do zahraničí. Ta milenka od něj ještě dostane několik zpráv, než se odmlčí úplně.

A co když manželka - nevěrnice svému milenci „úlet“ s vaší agentkou odpustí?

To se nám párkrát stalo a pokaždé šlo o ženy. Podařilo se nám odlákat milence od manželky a věřili, že se vrátí domů k manželovi. Jenže ona románek s milencem asi na rozdíl od něj vnímala jako vážný vztah. My zakázku splnili, naše agentka milence sbalila, jenže manželka mu odpustila. Dokonce dvakrát po sobě v tom samém vztahu. Pro mě je to něco naprosto iracionálního. Jak může někdo ve stadiu budování důvěry tolerovat úlet bokem?

Děláte tuhle práci a jste moralista?

Já nikoho nesoudím a nemůžu ani nic řešit do detailů, pro mě je to jen zakázka. Ale ve svém soukromí si něco takového neumím představit.

Rozvracíte i manželství, pokud jeden z partnerů hledá důvod k rozvodu?

Není to sice nijak čistá zakázka, ale párkrát jsme ji už taky dělali.

Kolik služba Rozvraceč vlastně stojí?

Zhruba od 30 do 60 tisíc korun pro vyšší střední třídu. Tady totiž hraje dost podstatnou roli, z jaké sociální vrstvy ten klient je. Pro horních deset tisíc to může být o hodně dražší. Záleží na typu, náročnosti a délce trvání zakázky.

A kolik zakázek typu Rozvraceč měsíčně děláte?

Něco mezi třiceti a čtyřiceti. Víc bychom nezvládli.

Myslíte, že je to nízkým sebevědomím, když si tolik lidí neumí poradit se situací doma?

Asi. Někdy se opravdu divím, jak někdo, kdo šéfuje obrovské firmě, má pod sebou spoustu lidí, nemá tolik sebevědomí, aby si ukočíroval manželku.

Obracejí se na vás třeba i rodiče dětí, které chodí s nežádoucím partnerem?

Taky. Často jde o dcery, co se zamilovaly do jiných etnik, například do Arabů. Nebo jsou to takzvaně vyšší kruhy a rodiče se bojí, že přítel dcery má spadeno na jejich majetek.

V zahraničí frčí agentury, které za partnery vyřeší rozchod. Objednávají si to i Češi?

Ano, občas, ale málo. Rozhodně bychom se tím neuživili. Asi nejsme tak zbabělý národ.

Kterou ze služeb děláte vy osobně nejradši?

Určitě Alibi na míru. Je to taková veselá, pozitivní práce. Tak třeba manželka jede vyprovodit manžela na letiště a tam s kufrem a golfovými holemi čeká agent, s nímž manžel jako někam cestuje. Přátelsky se obejmou, manžel ho své ženě představí, ta je uklidněná, popřeje jim šťastný let. Oni jí zamávají, počkají, až odjede, a pak se rozejdou každý jiným směrem. Agent domů a manžel někam za milenkou nebo za jinými aktivitami.

Máte partnerku, co vašemu podnikání říká?

Obdivuje to, ale pro tu minulou, s níž jsem chodil před třemi lety, byla moje práce důvodem k rozchodu.

Baví vás ta práce?

Teď mám ještě v plánu dobýt polský trh, ale už teď cítím něco jako lehký syndrom vyhoření. Rád bych měl víc času na svoje hobby. Na kytaru, motorku.