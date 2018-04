Alexander Hemala o StarDance: Čekal jsem pořad o vaření

Alexander Hemala - Hlasatel (58 let), syn herce. - Vždy čelil ženské přesile. Na střední ekonomické škole byl ve třídě se 40 děvčaty, v hlasatelně Československé televize byl poměr jen o trochu příznivější. - V roce 1973 udělal konkurz a v televizi vydržel až do roku 2005, kdy byla profese hlasatele zrušena. - Dálkově vystudoval žurnalistiku. - Po revoluci moderoval pořad pro seniory Barvy života. - Nyní pracuje v ČT na poloviční úvazek jako ředitel denního vysílání. - Pro Rádio Impuls připravuje televizní tipy. - Má rád whisky a doutníky. - S manželkou Vlastou mají tři dospělé děti. Obě jeho dcery se věnovaly výrazovému tanci, on nechodil ani do tanečních.

Když ho poprvé volal dramaturg pořadu StarDance Jan Potměšil, seděl právě za volantem.

"Slyšel jsem jen každé páté slovo, že půjde o přímý přenos, a ze jmen jsem rozuměl jen Filipa Sajlera z pořadu Kluci v akci, a tak jsem čekal nějaký pořad o vaření," směje se.

Když pak ve zkušebně před sebou uviděl všechny ty taneční šampiony, na chvíli prý ztratil dech. Ale pak si řekl, že když nic jiného, tak alespoň na chvíli omládne.

"Už mám svůj věk, talent na tanec hodně skrytý. Vždyť z tanečních jsem rychle zběhl," vysvětluje a dodává, že se tanci paradoxně celý život bránil.

"Pokud za mnou přišla na nějakém plese manželka pro tanec, vymluvil jsem se, že jsem tam pracovně a že se to nehodí."

Manželka nežárlí

Když teď její muž na nabídku kývl, lehce prý zamáčkla slzičku a řekla jen, že už od svatby toužila po jeho boku životem protančit, a nic. "Až teď?" Divila se. "Když už pomalu kosti chrastí a artritida hlodá naše klouby, ty jdeš závodně tančit?"

Mají prý skvělý vztah a Alexander Hemala to štěstí klepe na dřevo. Na mladou taneční partnerku svého muže jeho žena nežárlí. Ovšem prý už jen to, že ona bude pracovat, zatímco její muž tančit, není prý asi z jejího pohledu to pravé ořechové, myslí si Hemala.

Manželka si s jeho tanečnicí padly do oka. Setkaly se náhodou na koncertě kapely Nightwork. "Kluci mě požádali, abych jim uvedl koncert a pokřtil nové cédéčko. A tam jsme moji taneční krotitelku Jitku Šorfovou potkali."

Hemalova taneční partnerka je podle jeho slov bezvadná, mistryně republiky a ke všemu její dvaatřicet let, stejně jako jeho starší dceři. Sám ji prý upozorňoval, ať od něj nic nečeká, že teď nebude mít tanečníka, ale dřevo, které snad teprve na parketu postupně ožije.

"Je roztomilá. Tvrdí mi, že je s tím srovnaná, že má dvě děti a že nemusí do finále," říká moderátor a vypráví, co se od ní dozvěděl po týdnu výuky waltzu.

"Říkal jsem si, že to možná půjde, ale uzemnila mě, že takhle se to tančí v tanečních, na to ať zapomenu. Teď se to prý musím naučit, jak se to bude tančit na soutěži," oznámila mu kategoricky.

Do tréninků se ze začátku pouštěl opatrně, ale teď už si pomalu přidává. Je totiž sedm let po infarktu a po následné operaci srdce. Teď už se ale nijak zvlášť při tanci nesleduje. "Docela jsem se s by-passem sžil. On mě moc neprudí a já mu dopřávám volnost, netlačím na pilu," říká.





Málem starostou

Největší slávu zažil v osmdesátých letech minulého století a na nic podobného už dnes nečeká. Přesto o něm možná ještě uslyšíme. V posledních volbách souhlasil se spodní příčkou na kandidátce do místního zastupitelstva v Lysolajích a díky preferenčním hlasům vyhrál.

"To mě dostalo. Pár místních za mnou přišlo s tím, že by chtěli zachovat venkovský ráz Lysolají, aby nezvítězil beton nad přírodou. Řekl jsem jim, že je podpořím, ale že se do politiky nehrnu."

Vítězství ve volbách Alexandra Hemalu zavazuje. Zůstat stát opodál se založenýma rukama, by podle něj nebylo fér. A tak do zastupitelstva půjde. "Ale se starostou na mě nechoďte. To se raději naučím o dva tance navíc," směje se.