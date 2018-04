Alergiků přibývá. Proč?

MÁTE PROBLÉMY S ALERGIÍ? • Zora Jandová, herečka a zpěvačka:

Zatím se nám vyhýbají. Možná je to tím, že si z nich nic neděláme. Alergie je přemrštěná reakce těla a my přemrštěně nereagujeme na nic, tak to možná naše tělo ani neumí. Je fakt, že u dětí se objevily nějaké rýmy na jaře, ale nebylo to nic bouřlivého. • Karel Heřmánek, herec a majitel divadla:

My s nimi nemáme zaplaťpánbůh žádnou zkušenost. Pokud vím, dispozice k alergiím se dědí a asi je důležitá i prevence. • Michaela Jílková, moderátorka:

Mám alergii na slunce a na mořskou vodu. Kupuji krémy s nejsilnějším ochranným faktorem a od moře odjíždím bělejší, než jsem přijela. Koupat se v moři můžu jen tam, kde jsou sprchy.