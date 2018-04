Alergií na šperky se zcela nezbavíte, léčí se jen následky

Nikl bývá součástí nepravých stříbrných šperků. Šperků, které jsou pouze pozlacené, z nerezové oceli a jiných nepravých kovů. Jste-li na nikl alergičtí, může se vám při jejich nošení stát i to, že vám třeba začnou hnisat uši.

"Podle statistik trpí alergií na nikl každý sedmý člověk. Přesto se spíše projevuje u žen, protože obvykle nosí šperky častěji než muži," vysvětluje Eva Veverková ze serveru sperky.cz.

Pozor i na sponu na opasku

Nikl není ovšem jenom ve špercích, vyskytuje se rovněž ve sponě u opasku, sponkách do vlasů, v klikách, nůžkách, obroučkách či nožičkách brýlí nebo třeba v klíčích. Kobalt, další nebezpečí pro alergiky, se zase používá jako příměs do skla, keramiky. Chrom zase do oceli.

Z čeho naopak alergie nehrozí? "Pokud máte alergii na nikl, určitě se neprojeví u žlutých zlatých šperků, platiny a chirurgické oceli," vysvětluje doktorka Jitka Chaloupecká z Laserového centra Anděl.

Projevy mohou být různě silné a není neobvyklé, že se začnou projevovat až v pokročilejším věku nebo dokonce u šperků, které dříve byly bezproblémové. Pokud není jisté, zda jde o alergii na nikl, lze ji potvrdit speciálními kožními testy.

"Alergii na nikl nelze nikdy úplně vyléčit. Můžeme léčit pouze její následky, tedy kontaktně alergický ekzém. Ten se projevuje zarudnutím, svěděním, otokem, tvorbou drobných pupínků až puchýřků v místě, kde dochází ke styku s alergenem. Musíte se vyvázat z kontaktu s alergenem a místo potírat kortikoidní mastí do vymizení příznaků," dodává lékařka Jitka Chaloupecká.

Jak si vybírat šperky

Jak už bylo řečeno, žluté zlato alergii nevyvolá téměř nikdy a bílé zlato je zpravidla také neškodné, pokud samozřejmě při jeho výrobě nebyl použitý nikl, ale o něco dražší palladium nebo rhodium.

"U stříbra by se měly vybírat šperky se symbolem 925, kterým se puncuje sterling stříbro, k jehož tvrzení není zpravidla používaný nikl," doporučuje obchodnice se šperky Eva Veverková.

Vhodným výběrem jsou rhodiované stříbrné šperky, které jsou hypoalergenní a mnohem více odolnější proti oděru. Pro alergiky je vhodná i chirurgická ocel, která je v současnosti velmi oblíbenou náhražkou stříbra.