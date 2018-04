Alergie: více pacientů i více léků

Šest otázek, které často trápí alergiky 1. Jak to, že alergikovi začnou vadit věci, které mu původně nevadily. Přejde to?

Člověk s vrozeným sklonem k alergii se postupně stává citlivým na některý alergen, s nimiž se setkává. Když už míra protilátek v jeho těle přesáhne určitou mez, vypukne alergická reakce. Může se tak například stát, že dítěti začne vadit domácí kočka, ačkoli mu původně setkání s ní nic nedělalo. 2. Říká se, že alergie je dědičná. Ale jak to, že ji náhle dostane i dítě rodičů, kteří alergii nemají?

Když nikdo v rodině neměl alergii, může ji člověk dostat, tato pravděpodobnost je deset až třicet procent. Roli navíc může hrát fakt, že i rodiče, kteří ničím netrpí, v sobě nosí sklony k alergii. Pokud je alergikem jeden rodič, stoupá riziko na 30 až 50 procent, pokud oba, je to 50 až 70 procent. 3. Co hrozí člověku, který se nebude léčit?

Zhoršování projevů alergie, z alergické rýmy se tak může postupem času stát život ohrožující astma. Alergie navíc obtěžuje, protože přehnaná reakce poškozuje buňky těla, a alergik tak má trvale oslabené sliznice, které se tak stávají vstupní branou infekce. 4. Jak souvisí s alergiemi potravinová alergie?

Alergie na potraviny může působit různé problémy zažívací, od pálení sliznice úst a hrdla přes různé typy otoků až po poruchy trávení, bolesti břicha a průjmy. Nejvážnější formou může být anafylaktická reakce, ta může člověka ohrozit na životě rozvojem šoku. Alergie na některé složky potravy může zhoršovat atopický ekzém (například kakao - čokoláda, vejce, mléko), ale dietní opatření by měla být konzultována s alergologem, aby pacientovi pro změnu nechyběly důležité živiny. "Mezi obecně rizikové potraviny patří například ryby, ořechy, arašídy, kiwi, ale i sója, u někoho i běžné zeleniny - například rajčata. Některé potraviny mohou vyvolávat zkříženou reakci s alergií na pyly," vysvětluje pediatr Petr Pohunek z pražského Motola. 5. Nestačí, když si člověk s alergickou rýmou koupí volně prodejný lék, a tak se potíží zbaví?

Nikoli, to je první pomoc, avšak neřeší to problém dlouhodobě. Jen alergolog dokáže posoudit, na co všechno je člověk alergický a - pokud jde třeba o pyly - začít s léčbou v předstihu, ještě před pylovou sezonou. 6. Lze jít k alergologovi bez doporučení?

Obvykle by měl být postup takový, že vyšetření specialistou doporučí praktický lékař. Lékař specialista nicméně může přijmout po dohodě na vyšetření i nemocného, který se objedná přímo.