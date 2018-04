Alergii na kravské mléko řešte u dětí včas, může způsobit vážné potíže

Záleží samozřejmě na tom, kdy se malé dítě s bílkovinou kravského mléka poprvé setká, ale alergie na něj se projevuje už poměrně brzy, do třetího měsíce jeho života.

Vědci ani lékaři v současnosti neznají zaručený způsob, jak této alergii předcházet. Existují pouze doporučení, která mohou riziko snížit.

Až u osmdesáti procent dětí se alergie projevuje častými průjmy, zvracením a hlenem nebo i krví ve stolici. Méně častými projevy jsou ekzémy, v některých případech se mohou objevit dýchací potíže.

Jako u každé jiné závažné choroby i u alergie na bílkovinu kravského mléka platí, že čím dříve se odhalí, tím je to pro zdraví dítěte lepší. Jen lékař ovšem může potvrdit, jestli má dítě skutečně tuto alergii.

Riziko vzniku alergie je vyšší u dětí, jejichž rodiče nebo sourozenci jsou sami alergičtí. V takových případech lze alergii do jisté míry předcházet dietními opatřeními: • Nejlepší prevenci představuje výlučné kojení do 6 měsíců.

• Nekojené dítě by mělo být v prvních 6 měsících živeno mlékem s částečně rozštěpenou bílkovinou. V obchodě je označeno zkratkou HA (hypoantigenní). Takové mléko má sníženou schopnost vyvolávat alergickou reakci.

„Rodiče mohou mít na alergii pouze podezření. Aby získali jistotu, měli by příznaky co nejdříve konzultovat s pediatrem. Jedině lékař dokáže rozhodnout, zda jde skutečně o alergii, nebo například o pouhou střevní infekci,“ vysvětluje profesor Jiří Nevoral, gastroenterolog z Pediatrické kliniky 2. LF a FN Motol.

Upravená bílkovina

K diagnostikování alergie na mléčnou bílkovinu využívají lékaři takzvanou eliminační dietu. Pokud se příznaky projevují u kojeného dítě, lékař matce doporučí vynechat ze stravy mléčné výrobky. Pokud se symptomy objeví u dítěte dokrmovaného náhradní kojeneckou mléčnou výživou, lékař ji doporučí nahradit speciální mléčnou výživou.

Speciální mléka pro léčbu alergií sice obsahují bílkovinu, ale ta je upravena způsobem, který zaručuje to, že mléko „přijde“ o svou schopnost vyvolávat alergickou reakci (bílkovina je částečně rozštěpena). Po zavedení speciálního mléka se stav dítěte zlepší nejpozději do jednoho měsíce. Obvykle se však dětem uleví bezprostředně poté, co se jejich jídelníček vhodně upraví.

Iniciativa 1 000 dní do života se dlouhodobě zabývá správnou výživou kojenců a batolat. Jejím cílem je pomáhat aplikaci vědeckých poznatků z oblasti nutričního programování do praxe a podporovat vzdělávaní praktických pediatrů a sester v oblasti výživy malých dětí. Ti by pak měli poradit rodičům, jak u dětí nejlépe nastavit zdravé stravovací návyky. Více informací o iniciativě najdete na www.1000dni.cz.

Pouze ve výjimečných případech se může stát, že i po použití léčebného mléka s částečně rozštěpenou bílkovinou příznaky přetrvávají. Pak musí lékař nasadit preparáty, v nichž je bílkovina nahrazena směsí aminokyselin. V tomto případě už je alergická reakce naprosto vyloučena.

Mléčný test

Pokud po zavedení speciálního mléka projevy alergie vymizí, lékař vám pravděpodobně asi po měsíci vysvětlí, jak dítě postupně vracet zpět na klasickou mléčnou výživu. Stále totiž existuje i možnost, že dítě na mléko není alergické, že příčiny jeho potíží byly jiné.

„Neobjeví-li se příznaky znovu, nešlo o alergii a dítě se vrátí k běžné výživě,“ říká profesor Nevoral.

„Pokud se původní projevy znovu objeví, je diagnóza alergie na bílkovinu kravského mléka potvrzena a dítě dále léčíme speciálním mlékem s vysoce rozštěpenou bílkovinou, případně mlékem obsahujícím pouze aminokyseliny.“

Jak se vypořádat s alergií na kravské mléko 1. Včasná diagnostika a okamžitá léčba významně snižují možné dlouhodobé negativní dopady alergie na zdraví dítěte. 2. Dítě s prokázanou alergií na bílkovinu kravského mléka by mělo být živeno speciálními mléky s bílkovinou upravenou tak, že již nemá schopnost vyvolávat alergii. 3. Alternativní mléka - kozí, ovčí, sójová, mandlová - nejsou řešením.



Kolem prvních narozenin dítěte se stav znovu zhodnotí. Pod vedením lékaře opět prověří, jestli alergie na bílkovinu kravského mléka trvá. Polovina dětí se alergie na bílkovinu kravského mléka zbaví právě do prvních narozenin, u 90 procent pak vymizí do šesti let věku.

Žádné domácí experimenty

Odborníci se shodují, že základem úspěšné léčby je včasná diagnostika a okamžité použití speciálních léčebných přípravků. A rozhodně nedoporučují nahradit kravské mléko různými alternativami vyráběnými z rostlinných surovin a nesprávně pojmenovaná jako „mléka“ – sójová, mandlová, kokosová, kaštanová.

Mohou totiž rovněž vyvolat alergickou reakci nebo nemusí naplnit nutriční potřeby kojenců. Stejně tak jsou nevhodná mléka jiných savců, například kozí nebo ovčí.

„Bílkoviny těchto mlék jsou velmi podobné té kravské. Mohou způsobit zkříženou reakci. Rodiče by rozhodně neměli s mléky experimentovat a v případě podezření na alergii raději navštívit svého dětského lékaře, který jim poradí, jak dále postupovat,“ upozorňuje profesor Jiří Nevoral.