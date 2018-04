Alergie mě skolila v zimě. Lékaři vymysleli vakcínu jen pro mě

, aktualizováno

Až do čtyřiceti let jsem byla celkem bez zdravotních potíží, ovšem jednou v zimě jsem najednou nemohla popadnout dech. Lékaři mi pak zjistili rozsáhlou alergii. Paní Jiřina napsala další příběh do našeho seriálu Můj boj s nemocí.