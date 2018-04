Alergie hrozí i v chladných měsících

JAK SE CO NEJLÉPE ZBAVIT ALERGENŮ Co platí na roztoče v domácnosti?

• Časté větrání včetně vynášení lůžkovin na venkovní vzduch, pokud ovšem není příliš vlhko nebo inverze. • Každých 15 dní by se měly lůžkoviny a potahy vyprat ve vodě. • Dávejte přednost lůžkovinám ze syntetických materiálů, volte takové, které lze prát na šedesát stupňů. • Vyplatí se také používat čističky vzduchu, avšak zdaleka ne každý přístroj splňuje očekávané nároky. Je proto dobré poradit se s alergologem o tom, zda jej skutečně potřebujete a jaký přístroj případně vybrat. Důležité je časté vytírání podlah. Co platí na plísně?

• Dávejte pozor, zda doma nemáte nějaké ložisko, nejde jen o alergie, plísně totiž produkují nebezpečné toxiny. • Plísně bývají ve vlhkých rozích, ale třeba i pod vanou, za tapetami a podobně. • Je potřeba místo ošetřit protiplísňovými prostředky, v případě masivnějšího rozšíření připadá v úvahu i zásah odborné firmy. • Často větrejte, nepřetápějte byt, zabraňujte srážení vlhkosti v bytě. • Venkovním plísním lze uniknout jen těžko, ale alergikům obecně nelze příliš doporučit třeba procházku v podzimním lese či parku.