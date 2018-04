Alena Vránová: Odsouzena za lásku

Vdávala se v osmnácti, rok byla ženou spisovatele Pavla Kohouta. Byla padesátá léta a on byl angažovaným svazáckým funkcionářem.

Jenže ona se při natáčení pohádky Pyšná princezna zamilovala do hereckého kolegy Vladimíra Ráže.

Dnes by z toho byl pikantní společenský skandál, tehdy to bylo považováno za vážné selhání socialistické ženy a pro Alenu Vránovou to mělo fatální následky. Vyloučili jí z DAMU, vyslýchaly ji různé komise.

"V té době neexistovalo soukromí," vypráví. "Každý byl součástí nějakého uskupení: tříd, ročníku, kroužku."

Do jednoho takového kroužku byla pozvána. "Lidé seděli dokola a říkali mi: No to bylo selhání, ty jsi soudruhovi manželovi způsobila bolest... A podobné řeči. Takto veřejně probírali mé soukromí."

Dodnes o této své životní kapitole veřejně nepromluvila. Nyní o svých zkušenostech z padesátých let poprvé vypráví pro rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES.