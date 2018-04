Alena Bosáková: Na manžela jsem si ve StarDance chtěla vsadit

O kopané, doméně svého muže, zase ráda diskutuje; a to jak s chlapy u piva, tak se svými klienty.

Skoro po patnácti letech v uniformě zdravotní sestry se Alena Bosáková rozhodla změnit kariéru. Dnes už devátým rokem pracuje jako reprezentantka německé farmaceutické společnosti vyrábějící antikoncepci.

"Prolamuje to ledy," odpoví mi na otázku, k čemu jí jsou znalosti z fotbalu v oboru farmacie. "Většina mých klientů-lékařů jsou totiž muži," dodává.

V Žilině, na svém rodném Slovensku, vystřídala v rámci nástupní praxe postupně oddělení interny, chirurgie a nakonec gynekologie, kam se jí po těch zajímavých a akčních oborech vůbec nechtělo. Vymohla si tedy práci na pooperačním a jipce a nakonec si své místo zamilovala. Ráda se totiž o druhé stará a k práci obecné sestry ji přivedla nemocná maminka.

"Když jí odebírali krev a šťourali do ní tou příšernou jehlou, tak jsem si říkala, tohle ne, budu mít jednorázové jehly a veškerou péči zajistím lépe," vypráví s úsměvem a potom zvážní. "Ptali se mě, proč jsem nešla na vysokou studovat medicínu. Proto, že jsem opravdu chtěla být zdravotní sestra."

Láska jako z filmu

Do Prahy ji přivedla láska, za kterou tak trochu může i bývalý americký prezident George Bush starší. Mladý reportér a tenkrát ještě student Jaromír Bosák točil pro německou televizi ARD přesně rok po Listopadu setkání Bushe s Václavem Havlem na Václavském náměstí a v davu si všiml tehdy čtyřiadvacetileté Aleny. Postavil před ni a její kamarádku, se kterou byla v Praze na výletě, kameru a řekl: "Mávejte." Předtím půvabné Slovence do ruky vtiskl vizitku, na kterou zezadu napsal vzkaz: "Zkuste mi někdy zavolat, až budete mít čas."

"Odjela jsem zpátky a nechtěla jsem se ozývat, ale moje kamarádka mi říkala, 'Zavolej, mít kamaráda v Praze, to se hodí,'" groteskně napodobuje naléhání přítelkyně Alena. Jejich seznámení by se prostě klidně mohlo stát úvodní scénou libovolné romantické komedie zámořské provenience. A samozřejmě následuje i happy end: po roce pendlování se Alena rozhodla v Praze usadit...





"Míra nemá rád, když mluvím česky"

Kuriózní i trochu děsivý zároveň je na vztahu Bosákových fakt, že jsou oba narozeni ve stejný měsíc i den, jen Alena je o rok mladší. "Jsme dva Býci na jednom smetišti. Ale funguje to bezvadně, protože jsme každý opravdu úplně jiný," tvrdí přesvědčivě.

Češtinu má Alena Bosáková vskutku dokonalou. "Som zo Žiliny," řekne, ačkoliv jinak si rodný jazyk evidentně schovává na doma. "Míra nemá rád, když mluvím česky, říká, že mám přízvuk a nejde mi to."

Mimo rádius blízkých a kamarádů ji uslyšíte používat mateřštinu, jen když už je smrtelně unavená. V době, kdy přišla do Prahy, a ještě více po rozdělení republiky, se prý někteří Češi na Slováky dívali trochu spatra, a tak se po ročním působení v Americe rozhodla přizpůsobit. "Říkám si, když jsem tam hovořila anglicky, tak proč bych v Česku nemluvila česky." A své krajany, kteří komolí slovenštinu s češtinou, zrovna nemiluje. "Ať mluví tak nebo tak."

Jinak je ale velký patriot. Když zjistila, že české občanství může získat, jen pokud se vzdá slovenského, odmítla. Na Slovensku, "doma", jak říká, má totiž Alena celou rodinu, včetně tří mladších sester. Dámský kolektiv ji jaksi pronásleduje. Vyrůstala v domě s pěti ženami, potom šla na zdrávku a nakonec gynekologie.

"Zase samé ženské," směje se. Proto když si může vybrat, tráví svůj čas raději v mužské společnosti. "Každé pondělí chodíme s Mírou do hospody s přáteli, sedím tam u piva se samými chlapy a poslouchám, jak mluví o fotbale."





A novým Tigerem Woodsem bude …

Kromě kopané se ale vyzná i v golfu, který je společným koníčkem manželů Bosákových. Dokonce i na dovolené do zahraničí jezdí skoro výhradně "za golfem". S naším fotografem vede paní Alena erudovanou diskusi o nových greenech ve Slovenském ráji a také její touze podívat se někdy na Masters. Nemůže si rychle vzpomenout na přesné jméno "nového Tigera Woodse" a já alespoň vtipkuji, že takto naši čtenáři nebudou vědět, na koho si vsadit.

Paní Bosáková má totiž na tipování neobvyklý talent. Svému muži při StarDance řekla, že když nevypadne jako první, umístí se na bronzové příčce. A stalo se. Bohužel na třetí místo se kurz nevypisoval. Pro ty, které už svrbí ruka na dveřích nejbližší sázkové kanceláře, proto uvádíme: vycházející hvězda golfu podle Aleny Bosákové se jmenuje Rory McIlroy.

StarDance byla pro Bosákovy vůbec taková nová životní etapa. Zda Alena žárlí, nebo nežárlí na taneční partnerku svého muže, byla tehdy otázka číslo jedna. A nejen pro bulvární média. Alespoň podle titulků to tak vypadalo.

"Čestně prohlašuji, že jsem nežárlila," zvedne do vzduchu dva prsty a tváří se u toho docela vážně. "Naopak, manželovi s Evčou jsem strašně moc fandila. Oživilo nám to vztah," pochvaluje si, jak je hezké vidět svého muže v úplně nové roli.





Sama začala s latinskoamerickými tanci ještě před StarDance, ale se svým mužem tehdy nepočítala a sáhla po kurzu pro jednotlivce. Chodí do něj dodnes. "U Míry je to s tancováním takhle: bylo to náročné, bylo to hezké, ale bylo toho dost," směje se a já si všimnu, že sedí výstavně rovně, jako baletka, a silou vůle se snažím alespoň na dvě minuty vzdorovat své klasické poloze spícího na stole.

Život Aleny Bosákové vypadá velmi spokojeně. Neustále se směje, je přátelská a bezprostřední. I tak je vidět, že o věcech přemýšlí ještě dlouho potom, co proběhly. Kvůli nabitému programu se s manželem doma příliš nepotkávají, ale i to vidí jako pozitivum. "Nemáme čas se pohádat," objasní svou teorii.

Když na ni doma nečeká on, tak vezme do náruče jejich dvě milované kočičky Báru a Froda. Idylka, chybějí jen děti; ve velkém domě by se na ně určitě našlo místo.

"Dětičky bych strašně ráda, ale nějak nám to nebylo dáno," vysvětlí Alena nebývale stručně a trošku se jí zalesknou oči.





Ptám se, zda nezvažují adopci. "Já o tom přemýšlím často, i jsme se o tom s manželem bavili, ale jsme teď strašně zaměstnaní. Nevylučuju však, že v budoucnu se o nějaké starat budeme. Máme v rodině spoustu dětiček a zatím se snažíme o ně starat a pomáhat, jak to jen jde. Výhoda je, že s námi nebydlí, jsme si stále vzácní a zbožňujeme se."