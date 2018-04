Alena Antalová: Nejraději lenoším ve vaně

ODPOVĚDI ALENY ANTALOVÉ NAJDETE ZDE

"Jsem velmi mlsná, takže žádnou dietu nedržím, ale každé dobré jídlo mám ráda," napsala. Její recept na krásu je jednoduchý - "být šťastná," radí.

jí čtyřměsíční Elenku a zároveň i se svou dvouletou dcerou Alenkou hraje v seriálu. Tvrdí také, že do dětství by se vrátit nechtěla a že nejlepší období ji potkalo až po třicítce.

Narodila se v Bratislavě, vystudovala muzikálové herectví na brněnské JAMU. Po škole nastoupila do angažmá Mětského divadla v Brně. Divadelní diváci si ji pamatují zejména jako Roxanu ze hry Cyrano z Bergeracu nebo Lízu ze známého muzikálu My Fair Lady. Za svůj výkon ve hře Mistr a Markétka byla v roce 1999 oceněna Thálií v kategorii Talent roku do 33 let.

Známou se stala díky rolím v seriálech Četnické humoresky a Pojišťovna štěstí. Otec je chemik, matka vystudovala filmovou produkci na FAMU.

Herečka má dva bratry. S manželem Josefem Juráčkem a dcerami žije v rodinném domku v Brně. Plní si sen o velké rodině.

"Jsem šťastná, že mám dětství za sebou. I když pocházím z bezvadné rodiny a nikdy se mi nestalo nic zlého," přiznává v rozhovoru pro ONA DNES Alena Antalová a dodává, že stárnutí se jí líbí.