Albertova módní přehlídka: červený koberec a porota

Albert dovezl své poklady pečlivě složené v tašce. Celý štáb (v čele s fotografem a módním poradcem Sašou) napjatě čekal, co všechno se ze zavadla vynoří.

"Modelem jsem nikdy být nechtěl," protestoval stydlín Albert, když se měl začít předvádět před kamerou.

Rozpaky ale netrvaly dlouho. Za chvíli se Albert promenádoval po červeném koberci, jako by to dělal odjakživa.

Zpočátku to vypadalo, že volí čistě sportovní styl. Omyl! Po kalhotách s kapsami a polokošilích si na sebe "Albi" navlékl koženou motorkářskou bundu.

Všechny překvapil, protože už na začátku Proměny (při natáčení medailonku) na sebe prozradil, že ho "motorky nikdy nebraly".

"Tu bundu jsem si koupil loni. Samozřejmě nejsem motorkář, ale ten styl se mi líbí," vysvětlil Albert.

"Fashion show" na červeném koberci si rychle získala řadu diváků. Saša je pohotově vyzval, aby vytvořili porotu a číselně hodnotili Albertovy svršky.

Fotky, video, televize Óčko! Reportáž najdete ve VIDEOGALERII.

Fotky z natáčení jsou ve FOTOGALERII.

A nezapomeňte, že Proměna běží každý všední den v 16:25 na Óčku



"Vypadá jako hráč amerického fotbalu," prohlásil americký turista. "Ale ne, mně se líbí. Jen by se měl rozhodnout, jestli chce být sportovní, nebo sexy," oponovala mu paní ve středním věku.

A co na to módní expert Saša, vyznavač volných manšestráků a nedbalé elegance? "Albert by si měl vybrat, jestli chce být sporťák, nebo motorkář," zněl verdikt.

"Mám rád sportovní styl, cítím se v něm dobře. Z barev si vybírám hlavně červenou, líbí se mi barevná trička. Nikdy bych si na sebe v civilu nevzal tepláky," objasnil Albert.

Saša mu doporučil, aby místo červené občas sáhl po hráškově zelené. "Neboj se víc kombinovat barvy. V dnešní době je dovoleno všechno. A také bys mohl místo klasického zkusit triko s límečkem."

Další módní prvek, na který by se Albert měl podle Saši zaměřit, jsou boty. "Hrají strašně důležitou roli. Boty jsou tvoje vizitka, když nemáš dobré boty, jsi ztracený," prohlásil Saša při pohledu na Albertovy okopané tenisky.

Albert si tedy jeho slova vzal k srdci a půjde se poohlédnout po nějaké sportovně-elegantní obuvi.

Podle Saši má sedmadvacetiletý finalista Proměny dobrý základ šatníku, jen by měl sjednotit svůj styl a začít trochu experimentovat.