Albert zase začne sportovat a hubnutí půjde samo

Albert byl po Tereze druhým finalistou Proměny, který se s dietoložkou ze společnosti STOB potkal. Marie ho stejně jako Terezu nejdřív "proměřila" krejčovským metrem a pak napojila na Bodystat.

Albert už víc než rok moc nesportuje. Předtím se ale intenzivně věnoval bojovému umění. "Teoreticky by tam nějaká ta svalovina mohla být. Pokud si ji člověk vybuduje, většinou vydrží," předpovídala Marie Dobrovodská.

Měla pravdu. Albert váží 105 kilogramů a na aktivní složku (tedy svalstvo a tkáně) připadá 74,1 kg. "To je výborné," zhodnotila výsledek dietoložka. "Svaly, které si Albert vytvořil intenzivním sportováním, mu zůstaly a jsou nejspíš jen povolené."

A taky obalené špekem. Bodystat odhalil v Albertově těle 29,4 procenta tuku, což je na mladého a zdravého muže opravdu moc. "Ideální je těch 12 až 18 procent," vysvětlila Marie.

Albert má také skvělý pitný režim. Denně vypije přes tři litry vody, pivu a kávě se vyhýbá. "To je po těch svalech druhá dobrá zpráva. Správný pitný režim je pro hubnutí důležitý," radovala se Marie.

Finalista Proměny by chtěl zhubnout až na 88 kilo, což je váha, kterou měl ještě před dvěma lety. Nakonec se ale s dietoložkou dohodl, že pro začátek zkusí shodit deset kilogramů. A pak se uvidí.

"Nebudete ani moc muset měnit jídelníček. Spíš záleží na tom, co a kdy jíte. A samozřejmě jak sportujete," řekla Marie. "Pozor, do aktivit se počítá i sex! Tabulky jsou sice postavené na hodinovém výdeji energie, ale dalo by se to nasčítat," smála se.

Albertovi jednoznačně doporučila, aby se víc hýbal - alespoň tři hodiny týdně. "Dvakrát aerobní aktivitu, při níž spalujete tuky, a jednou silovou aktivitu, při níž zvyšujete kondici a tvarujete svalstvo," vysvětlila.

"Za den byste měl sníst víc masa, tak 200-250 gramů. Mléčné výrobky si vybírejte spíš středně tučné nebo nízkotučné. Určitě zařaďte zeleninu a ovoce. A dodržujte tříhodinové intervaly mezi jídly," uzavřela Marie.