Albert: Už začínám vypadat jako dřív

VŠECHNY ČLÁNKY O ALBERTOVI NAJDETE ZDE

Albertovi se v Proměně nejvíc líbí skutečnost, že se mu v posilovně věnuje osobní trenér. "Hned se dozvím, co všechno dělám špatně," říká nadšeně.

"Taky mě zajímalo, jestli se dá skloubit práce a cvičení. A dá. Je to skvělý pocit a navíc se potvrzuje, že nic než pohyb a správné jídlo mi k ideální váze nepomůže."

Některé části Proměny mu prý nebyly moc po chuti. "Nepříjemné bylo natáčení ve vířivce a taky to o partnerských vztazích. Jinak jsem ale nic hrozného nezaznamenal."

Jenže to Albert zřejmě zapomněl na orientální tanec, na který dokonce zpočátku úplně odmítal jít. Nakonec povolil, ale moc dobře se evidentně necítil (narozdíl od Martina, který si ladné pohyby užíval).

Albertovi při hubnutí nechybí odhodlání ani motivace. Po téměř třech měsících diety se prý cítí skvěle a dokonce už začíná vypadat jako dřív - v časech, kdy hodně sportoval a s váhou neměl problém.

A jaké to je, když ho při dietě sleduje tolik lidí? "Tlak cítím jen sám od sebe. Když už jsem do toho šel, tak to chci dodržet. Nechci, aby ti ostatní, kteří se do Proměny hlásili, měli pocit, že jim tam zabíráme místo," říká Albert přesvědčeně.

"Do podobné soutěže bych šel znovu, ale myslím, že už nebude důvod," prozrazuje Albert. A lidem, kteří chtějí nebo potřebují zhubnout, podobné klání doporučuje. "Nebudou si moci říkat, že zítra už určitě začnou a že ten osmý knedlíček s pytlíkem brambůrek zalitý colou byl určitě poslední."

Fotky, video, televize Óčko! Reportáž najdete ve VIDEOGALERII.

Fotky z natáčení jsou ve FOTOGALERII.

A nezapomeňte, že Proměna běží každý všední den v 16:25 na Reportáž najdete veFotky z natáčení jsou veA nezapomeňte, že Proměna běží každý všední den v 16:25 na Óčku



Pokud jde o kolegy finalisty, Albertovi nejvíc sedly Veronika s Terezou. "Vyloženě nesympatický mi není nikdo. Jen můžu říct, že v životě bych se určitě míjel s Martinem a s Ivou."

Martin je podle Alberta úplně jiný typ osobnosti, ale i tak je prý v pohodě. Iva už je zase maminka s dítětem a stejně jako Martin se pohybuje v jiném okruhu lidí než Albert. "Musím ale říct, že všichni jsou super a ať zůstanou takoví, jací jsou."

Ohlasy lidí z Albertova okolí na jeho odvážný kousek byly jedině pozitivní. "Od lidí, které znám, přišly samé super reakce. A přítelkyně je ráda, že se zase začínám podobat sám sobě," usmívá se.

To, že se díky Proměně objevuje pravidelně na stránkách iDNES a v televizi Óčko, prý Albert nijak nepocítil. "S notesem mě nikdo nenaháněl, před vchodem do domu bylo taky prázdno a ani číslo jsem měnit nemusel. Jediné číslo, které jsem změnil, je velikost oblečení."

To je určitě ta nejlepší zpráva, která Alberta mohla potkat. Po skončení se bude cvičení dál věnovat, aby z něj byla ta pořádná "hrana".

ALBERTŮV ON-LINE DENÍK NAJDETE ZDE