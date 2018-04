Albert to dokázal, už je z něj zase skoro „hrana“

HLASUJTE O ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE PROMĚNY

Týden 1

V medailonku Albert přiznal, že nejvíc času tráví v autě. Dojíždí každý den do práce, sem tam za rodiči do Orlové a hlavně každý víkend za přítelkyní do Strakonic. "Kila navíc už ohrožují mé zdraví," obával se. Je mu sedmadvacet a je stavební inženýr. - více zde

Týden 2

Dietoložka Marie Dobrovodská Albertovi objasnila, že za jeho nadváhu může hlavně nedostatek pohybu. Poradila mu, aby zase začal hodně sportovat, v jídelníčku předepsala více nízkotučných mléčných výrobků. Albert chtěl cílovou váhu stanovit na 88 kilo, ale Marie byla proti. Takové rychlé hubnutí nepřináší nic dobrého. A tak se shodili, že Albert během Proměny zkusí shodit 10 kilo. - více zde

Týden 3

První posilovna. Trenér otestoval Albertovu ohebnost a množství svalů a sestavil tréninkový plán. Finalistovi Proměny se líbily prvky bojového umění, které byly součástí jeho rozcvičky. A byl rád, že musí odteď chodit do fitness-centra třikrát týdně. Už dřív měl totiž chuť jít si zacvičit, jen nenašel čas. - více zde

Týden 4

Ukázat, co má v šatníku, bylo pro Alberta trochu obtížné. Neustále přejíždí mezi několika místy, a tak musel přinést své svršky zabalené v cestovní tašce. Přehlídka pak probíhala přímo na ulici, na červeném koberci před jedním pražským kinem. Albert má nejradši sportovní styl, jedinou výjimku tvoří motorkářská bunda. - více zde

Týden 5

Během relaxace ve vířivce Albert vykládal, že je mezi dietáři úplným nováčkem. Problémy s váhou totiž nikdy neměl. Pak ale strávil půl roku v nemocnici, kde ležela jeho přítelkyně, a váha radikálně stoupla. Kila navíc se pak Albertovi pořád nedařilo shodit, tak se přihlásil do Proměny. - více zde

Týden 6

Albert platil mezi finalisty Proměny za stydlína, ale když se měl rozpovídat o svých vztazích, vzal to sportovně. Rovnou prohlásil, že i když se svou přítelkyní zažívá romantickou lásku na první pohled, na ženění si připadá ještě moc mladý. Přiznal také, že v minulosti zažil pár rozchodů, na něž se už předem těšil. - více zde

Týden 7

Do salonu Bomton, kde měli finalisté Proměny podstoupit změnu vizáže, přišel Albert s mírnou skepsí. Nevěřil, že se s jeho krátkým účesem dá něco kloudného provést. Ale šikovné ruce kadeřnice ho přesvědčily o opaku. Z Bomtonu odcházel jako fešák s uličnickým kohoutem a světlým melírem. - více zde

Týden 8

Dietoložka Marie Dobrovodská Alberta přeměřila, zvážila a zkontrolovala záznamové archy, kam si zapisoval každé jídlo. Měla radost z jeho vzorného dietního chování. "Každý den cvičí, jí spoustu zeleniny, shodil už sedm kilo," jásala. Albi ale přiznal, že občas myslí na zakázané pochoutky (třeba na "smažák"). - více zde

Týden 9

Zatímco dívky se věnovaly bojovým technikám, chlapci šli na lekci orientálního tance. Albert nejdřív pořádně vzdoroval, prý se bál, aby se čtenářům z jeho pohybů "neudělalo nevolno". Nakonec se rozhodl zatančit - a dokonce si připnul penízkový pás! Za jeho kreace ho pochválila i lektorka Johanka. - více zde

Týden 10

Normálně si Albert nákupy moc neužívá, ale s deseti tisíci korunami se mezi regály docela bavil. Odnesl si několik barevných triček, žabky na léto, sportovní mikinu, kraťasy a taštičku. Nakonec ještě sám sebe pochválil, jak bezvadně a hlavně rychle celé nakupování zvládl. - více zde

Týden 11

"Na Proměně je nejlepší, že mám v posilovně osobního trenéra," konstatoval Albert při bilancování. Na druhou stranu přiznal, že mu bylo nepříjemné hovořit před kamerou o partnerských vztazích. I když je Albi spíš introvert, rozumí si s Veronikou a Terezou. - více zde

Týden 12

Před focením v ateliéru byl Albert dost nervózní. Než šel "na plac", udělal dokonce několik kliků, aby se uklidnil. Ale pak se z něj před objektivem stal superman. Ve své nové roli se Albert cítil skvěle, jen mu chyběly modré spodky. - více zde