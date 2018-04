Albert nejdřív vzdoroval, ale nakonec se roztančil

VŠECHNY ČLÁNKY O ALBERTOVI NAJDETE ZDE

Albertovi se prý tanec jako takový vůbec nelíbí. Přesto si jeho orientální podobu alespoň vyzkoušel.

"Myslím, že orientální tance dělají jen ženy. U nich to působí velice eroticky a líbí se mi to. Ale nevím, jestli tančí i chlapi," přemýšlel Albert.

Pak nastal velký problém s oblečením. Když finalista Proměny viděl, co by měl mít na sobě, zděsil se. "No to v žádném případě," ukázal na průsvitné taneční kalhoty.

Nakonec mu lektorka Johanka z Centra orientálního tance doporučila speciální folklorní kabátec, který používají muži.

Pod ním měl Albert jen černé šifonové kalhoty a přes něj si připnul penízkový pás. "No, tohle už je lepší," konstatoval.

Teď už jen nacvičit nějakou choreografii. K tomu mu pomáhala podmanivá orientální hudba a zrcadla, v nichž tanečníci mohou sledovat své pohyby a lépe je koordinovat.

"Ve střední Evropě není moc obvyklé, aby tančili muži. Ale v zemích Orientu je to naprosto normální," vysvětlila Johanka.

Fotky, video, televize Óčko! Reportáž najdete ve VIDEOGALERII.

Fotky z natáčení jsou ve FOTOGALERII.

A nezapomeňte, že Proměna běží každý všední den v 16:25 na Reportáž najdete veFotky z natáčení jsou veA nezapomeňte, že Proměna běží každý všední den v 16:25 na Óčku



A pak už se šlo na věc. Za jednu hodinu se toho Albert nemohl naučit moc, ale Johanka slíbila, že udělá, co bude v jejích silách.

"Myslím, že bude určitě šikovný. To, co ho dneska zkusím naučit, se normálně rozkládá do třeba půlročního kurzu," vysvětlila.

Albert se společně s ní postavili před zrcadla. Johanka mu ukázala základní postavení – nohy rozkročené do šířky kyčlí, lehce pokrčená kolena a malinko podsazená pánev.

"Ze základních pohybů jsou to například kroužky, mohou se přidat ruce. A pak jsou to různé rytmické prvky," ukazovala Johanka pohyby, které se Albert měl naučit.

A Albi zkoušel a zkoušel. Ze začátku byl trochu ztuhlý, ale pak mu to šlo čím dál líp. Nakonec s Johankou dali prvky dohromady a na světě byla malá choreografie.

Albi se kroutil jako o život. "Super, to je bomba," pochválila ho Johanka a poradila mu trik, jak provádět otočky, aby se mu netočila hlava. "Zkus se dívat do poslední chvíle do jednoho bodu, pak hlavu rychle otoč a opět se dívej do toho samého bodu."

"Levá, pravá, otočka vlevo, otočka zpátky, jeden snap a druhý snap," dávala Johanka Albimu pokyny.

"Tak a teď sám," pobídla ho. A zatímco si Albert před zrcadlem zkoušel celou taneční sestavu, Johanka ho ohodnotila.

"Myslím, že mu to jde docela dobře, na to, že ho učím jen chvilinku. Ale pravděpodobně by bylo lepší, kdyby se držel těch mužských sportů."

A co na to Albert? "No na koordinaci pohybů je to výborné. Ale abych se s tím někde předváděl, to ne," shrnul.

ALBERTŮV ON-LINE DENÍK NAJDETE ZDE