Morissette: Kvůli poporodní depresi jsem se nemohla ani zvednout z postele

Když Alanis před šesti lety přivedla na svět syna, myslela si, že nic horšího než tehdy během poporodní deprese už nemůže zažít. To se ale zmýlila. Když se jí před čtrnácti měsíci narodila dcera, sáhla si na opravdové dno a myslela, že to nezvládne. Pomýšlela na nejhorší.

„V těch nejhorších chvílích jsem se nemohla ani hnout. Nebyla jsem schopná udělat jakýkoli pohyb, zvednout se z postele. Ptala jsem se sama sebe, jestli má takový život smysl. Když jsem byla mladá, představovala jsem si, jak bude krásné mít doma miminko. Nakonec to byla noční můra,“ svěřila se pro magazín People.



Pár dní po porodu začala mít zpěvačka silné bolesti hlavy, mžitky před očima a projevila se u ní extrémní úzkost. Vše velmi rychle přešlo do deprese, ze které se sama bez medikace nemohla dostat.

„Uzavřela jsem se do sebe, byla jsem úplně izolovaná od okolního světa. Nebyla jsem ničeho schopná. Proměnila jsem se v absolutně nesamostatnou bytost. Tentokrát už jsem věděla, co mě čeká. Ale neměla jsem tušení, že to může být ještě horší než tehdy,“ doplnila.

Ještě dnes bere antidepresiva, protože její psychika není úplně v pořádku. Už ale normálně funguje a dokáže se postarat o děti.

„Není nic krásnějšího, než když si ke mně večer lehne moje dcera, položí mi hlavu na hrudník a snaží se mě povzbudit, aby mi bylo líp,“ dodala.