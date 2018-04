Akutní zánět slinivky mě přivedl ve 24 letech na okraj smrti

První záchvaty jsem ještě přečkala doma o dietě. Původně jsem si totiž myslela, že mám střevní chřipku, která v té době řádila u nás v paneláku.

Ještě v prosinci mě to chytlo znovu a to už jsem nemohla vydržet, tak mě bratr odvezl na pohotovost. Tam mi píchli injekci proti bolesti a vzali mi krev a já musela hodinu čekat na to, co mi vlastně je.

Diagnóza nakonec zněla akutní zánět slinivky břišní. Okamžitě jsem musela do nemocnice.

První pobyt v nemocnici

Celé dny jsem pak dostávala jen kapačky, prášky na bolest a další léky, nic jsem pořádně nejedla, pořád mi brali krev a čekalo se na to, až mi klesnou negativní hodnoty na slinivku.

Pak jsem ještě musela na ultrazvuk, koukali se mi do žaludku a když se zdálo, že jsem v pořádku, dostala jsem najíst a po zhruba 14 dnech jsem šla domů s brožurkou o dietě číslo 4.

Jenže to netrvalo dlouho a mě chytil další záchvat.

Koukla na mě smrt

Stalo se to letos v únoru a byla to opět má slinivka. Ležela jsem na jednotce intenzivní péče a málem jsem umřela. Smrt jsem měla na krajíčku.

Když jsem se dostala z nejhoršího, odvezli mě na speciální vyšetření, koukli na slinivku, a pak mě zase pustili domů. I když jsem tvrdila, že mám pořád bolesti břicha, doktorka mi řekla, že mám krev v pořádku.

Po 14 dnech jsem byla v nemocnici zpět. Museli mi uříznout kus slinivky.

Nyní mám chronickou pankreatitidu 2. stupně, mám zničené vývody u slinivky, celý život budu muset držet dietu, a to mi je teprve 24 let.

Musím se stále léčit

Zdravotní potíže u mě přetrvávají, musím jezdit do nemocnice. Doktorka mi řekla, že do deseti let umřu, když se nebudu léčit.

Mám i psychické problémy, protože se stále nedokážu srovnat s tím, co se mi přihodilo.