Akupunktura: zabírá na bolesti svalů, kloubů, ale i hlavy

Pět uznávaných akupunkturistů v Česku MUDr. Ladislav Fildán Začínal jako anesteziolog na ARO v Novém Jičíně.

Akupunktuře se věnuje od roku 1986. Od roku 1992 provozuje ordinaci pro léčbu bolesti a biologickou celostní medicínu v Brně. V roce 2005 se stal předsedou České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP. Byl organizátorem řady národních kongresů a světového kongresu lékařské akupunktury. MUDr. Miroslav Holub V roce 1981 absolvoval kurz akupunktury, které se věnuje dosud. V roce 1992 byl první lékař v Semilech, který privatizoval svou odbornou praxi v oboru rehabilitace. Ve své praxi využívá nejen základního vzdělání v klasické medicíně, ale i rozšířeného pohledu díky východní filozofii, ze které vychází i tradiční čínská medicína a akupunktura. MUDr. Michal Strnad Vystudoval lLF UK v Hradci Králové. Od roku 1979 pracoval jako internista, v roce 1983 se začal zabývat akupunkturou. Pracuje v soukromé cévní ambulanci, kde současně používá akupunkturu a fytoterapii. Má již mnohaletou pedagogickou praxi, v 80. letech vedl praktika akupunktury pro IPVZ, od roku 2003 vyučuje v Hradci Králové a Havířově. MUDr. Milada Barešová Promovala na LF UK v roce 1956, pracovala nejdříve jako internistka, pak jako praktická lékařka. Patnáct let působila na rehabilitační klinice a dvacet let byla vedoucí kabinetu akupunktury IPVZ. Akupunkturu se učila ve Vietnamu, Číně, na Šrí Lance a v Japonsku. Dnes má soukromou ordinaci. MUDr. Pavel Prokeš Internista, který se akupunkturu učil ve Vietnamu, v Thajsku a na Šrí Lance. Již dvacet sedm let je místopředsedou České lékařské akupunkturistické společnosti. Dlouhodobě se také věnuje školení v rámci IPVZ.