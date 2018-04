Akupunktura: z Číny do celého světa

Pak teprve lékař určí, které z několika stovek akupunkturních bodů bude stimulovat. Při každé nemoci je kombinace bodů jiná. Liší se i podle typu pacienta.

Bez bolesti

Před aplikací by měl lékař očistit ty oblasti kůže, kam hodlá jehly vpichovat. Většinou používá alkohol. Poté se aplikují akupunkturní jehly, což je relativně rychlé a bezbolestné. Po proniknutí kůží se jehly správně umístí do podkožní tkáně.

U pacienta to vyvolá různé pocity, od bolesti, trnutí až k pocitu tlaku nebo tíhy, někdy chladu či tepla. S jehlami je možné manipulovat, vytahují se rychleji, než se zavádějí. Někdy se pacient ponechává se zavedenými jehlami v klidu po dobu 20 až 30 minut.

Podkožní jehly

Po stanovené době se jehly z těla vytáhnou a vpich se stlačí. Při léčbě chronických bolestí a závislostí se často používají podkožní jehly. Jsou velmi malé a krátké, tvarem připomínají připínáček. Často se aplikují do ušního boltce. Obecně by měla akupunkturní léčba navodit pocit uvolnění a pohody. Někdy se výsledky dostaví rychle, ale často si léčení vyžádá delší dobu.

Světová zdravotnická organizace vydala seznam chorob, u nichž se zdá léčba akupunkturou účinná. Je na něm například zánět vedlejších dutin nosních, zánět žaludeční sliznice, poruchy trávení, chronická zácpa či průjem, bolesti hlavy, migrény, noční pomočování, ischias a bolesti v oblasti bederní páteře obecně nebo nespavost.

Metod je však daleko více - jde o propracovaný souhrn metod ověřovaných na generacích Číňanů. V posledních padesáti letech jejich účinnost ověřil i moderní výzkum, který proběhl v Austrálii, Japonsku, USA a dalších zemích.

Díky úctě k vědění, která ve staré Číně panovala, dokázali čínští lékaři své poznatky a zkušenosti koncentrovat a po generace si je předávat. "Zázrak to rozhodně není," říká lékařka pražského centra čínské medicíny Ludmila Bendová.

Řada českých lékařů však soudí, že to hlavní, s čím čínská medicína pracuje, je lidská důvěřivost. Že se lidé po návštěvě u čínského lékaře cítí lépe jen proto, že na ně psychicky zapůsobil. Podle Ludmily Bendové je to pochopitelné. "Pro moderního člověka je těžké připustit, že může fungovat něco, co vzniklo už ve starověku. Že i lidé před tisíci lety mohli vyřešit závažné zdravotní problémy."