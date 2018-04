Akupunktura pomáhá při bolesti hlavy

Pacienty, kteří podstoupili léčbu akupunkturou, bolela hlava mnohem méně než ty ostatní.

Každý, kdo se výzkumu účastnil, trpěl několik dní v týdnu úpornými bolestmi hlavy. Část pacientů podstoupila 12 sezení s akupunkturou, ostatní dostávali obvyklé léky.

Všichni si vedli deníček, v němž popsali svoji bolest na začátku léčby, potom po třech a nakonec po dvanácti měsících. Bolest hlavy hodnotili podle šestistupňové škály.

"Je to pro nás velmi pozitivní. Mělo by to pomoci povýšit akupunkturu z kategorie toho, co se nazývá alternativní léčbou, do běžné medicíny," řekl ředitel British Medical Acupuncture Society Mike Cummings.

V Británii deset procent všeobecných lékařů buďto pacienty na akupunkturu posílá, nebo ji praktikují sami. V Česku je v této metodě vyškoleno na čtyři tisíce lékařů. České zdravotní pojišťovny však léčbu akupunkturou neproplácejí.