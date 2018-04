Akupresurní body chodidel jsou cestou ke svobodě ostatních částí těla

„Stimulací těchto bodů předáváme signál příslušnému orgánu v těle. Podle čínské medicíny platí, že spodní část chodidel je spojena s našimi vnitřními orgány,“ říká Tereza Patraulea, manažerka thajských masáží studia Planet Zen.

Dráhy jako poledníky na glóbu

Tyto spojnice reflexních bodů a jednotlivých orgánů se nazývají akupunkturní dráhy. Nebo se také označují jako meridiány, protože připomínají poledníky na glóbu. Meridiány jsou mezi sebou propojeny a vzájemně se ovlivňují. „Ve zdravém těle je tok energie ve všech meridiánech plynulý a vyrovnaný, pokud je ale tělo oslabeno nemocí nebo stresem, přestává energie prou­dit hladce a rovnoměrně,“ vysvětluje Tereza Patraulea.

A dodává, že při mačkání reflexních bodů nám spřízněným místem v těle začne protékat životní energie, což zlepší prokrvení, přísun výživných a odvod toxických látek. Tlak stimuluje nervový oběh, uvolňuje endorfiny a podporuje lymfatický tok.

Tato metoda může sloužit jako prevence proti migréně, roztroušené skleróze či při blokaci páteře. Může také pomoci při potížích jako nespavost, bolest zubů, ale údajně řeší i neplodnost nebo úzkost. Rituál také dokáže odhalit i další neduhy, jakými jsou oslabené ledviny nebo disharmonie v játrech.

Bolest prozradí disharmonii v orgánech

„Celá procedura začíná od plosek nohou. Levá noha představuje levou část těla, pravá zase reflektuje pravou část těla. Pak přichází masáž lýtek a dále se zaměřujeme na hlavu, uši, šíji, krk a záda. Jde nám o celkové uvolnění těla,“ popisuje Tereza Patraulea rituál Foot Joy s tím, že se reflexologie soustřeďuje především na chodidla, ale reflexní body jsou umístěny rovněž na rukou, uších, předloktí a dalších místech.

Pokud některý orgán nefunguje tak, jak by měl, ucítíte při stlačení odpovídajícího reflexního bodu nepříjemný tlak, nebo dokonce bolest. Reflexní body naznačují, které části těla jsou zaneseny nebo jsou v disharmonii. „Proto je dobré svěřit se do péče odborníka, který ví, jak daný reflexní bod souvisí s konkrétním orgánem. V okamžiku, kdy cítíme bolest, by měl být schopen odpovědět, co tam je za problém,“ říká Tereza Patraulea

Ošetření trvá zhruba hodinu a není vhodné pro těhotné ženy a lidi po transplantaci orgánů. Jinak si ošetření za pomoci masážní levandulové a thajské balzámové směsi můžeme dopřát každý alespoň jednou týdně.